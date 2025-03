Ti è piaciuto Split Fiction? Ecco 5 giochi co-op che dovresti provare

La rinascita dei videogiochi cooperativi ha rivoluzionato il modo in cui condividiamo l'esperienza videoludica, riportando al centro dell'attenzione un aspetto che sembrava destinato all'estinzione: il gioco a due sulla stessa console. Ciò che un tempo era relegato a pochi titoli sportivi o picchiaduro è diventato oggi un fiorente sottogenere, capace di offrire alcune delle esperienze più innovative e coinvolgenti nel panorama del gaming contemporaneo. L'impulso decisivo è arrivato da Hazelight Studios, che ha saputo trasformare la necessità di condividere lo spazio fisico in un punto di forza, progettando avventure che non si limitano a permettere la cooperazione, ma la rendono essenziale.

Split Fiction rappresenta l'ultimo audace passo di Hazelight verso un'esperienza videoludica fundamentalmente duale, introducendo meccaniche asimmetriche e una scrittura emotivamente intensa. Il titolo si distingue per il suo approccio innovativo che fonde cambi di genere, narrazione character-driven e un gameplay strettamente basato sulla collaborazione. Non è un caso isolato, ma piuttosto l'evoluzione di un filone che sta gradualmente ridefinendo cosa significhi giocare insieme.

Se avete amato Split Fiction e siete alla ricerca di altri titoli simili siete nel posto giusto, dato che in questo articolo vi consiglieremo ben 5 giochi co-op che dovreste assolutamente provare!

Stardew Valley

Stardew Valley ti offre la possibilità di fuggire dalla frenesia della vita urbana e di rifugiarti in un mondo rurale idilliaco, dove potrai costruire la fattoria dei tuoi sogni e creare una vita piena di significato insieme agli amici (ma anche da solo). Eredita la vecchia fattoria di tuo nonno nella Valle di Stardew e preparati a una nuova avventura, fatta di lavoro nei campi, esplorazione, amicizie e tanto relax.

L'esperienza di gioco è un mix rilassante di simulazione agricola, RPG e socializzazione. Potrai coltivare campi, allevare animali, pescare, minare, esplorare grotte misteriose e partecipare alle festività del villaggio.

La Valle di Stardew è un luogo ricco di personaggi unici e affascinanti, con cui potrai stringere amicizia, costruire relazioni e persino trovare l'amore. Ogni abitante ha la sua storia, i suoi desideri e le sue abitudini, e potrai scoprire i loro segreti e costruire legami duraturi.

La libertà è al centro di Stardew Valley. Potrai scegliere come trascorrere le tue giornate, se dedicarti completamente all'agricoltura, esplorare le miniere, pescare o semplicemente rilassarti al pub del villaggio. Non c'è fretta, non ci sono obiettivi prestabiliti: il ritmo lo decidi tu.

Unravel 2

Unravel Two ti invita a intraprendere un viaggio emozionante e poetico, dove la collaborazione e il legame tra due personaggi sono al centro dell'esperienza. Nei panni di due Yarnys, creature fatte di filo di lana, dovrai superare sfide ambientali complesse, risolvere puzzle ingegnosi e fuggire da minacce oscure.

L'esperienza di gioco è un'ode alla cooperazione, pensata per essere vissuta in compagnia di un amico o un familiare. Dovrete coordinare i vostri movimenti, utilizzare le abilità uniche di ogni Yarny e sfruttare il filo che vi unisce per superare ostacoli e raggiungere luoghi inaccessibili.

La narrazione è evocativa e suggestiva, raccontata attraverso immagini evocative e interazioni ambientali. La storia esplora i temi del legame, della fiducia e della capacità di superare le difficoltà insieme. La grafica è incantevole, con ambientazioni dettagliate e colorate che catturano l'immaginazione. L'atmosfera è delicata e coinvolgente, con una colonna sonora emozionante che accompagna il tuo viaggio.

A Way Out

Prima di Split Fiction, Hazelight Studios aveva già rivoluzionato il genere cooperativo con due titoli fondamentali. A Way Out, il loro successo del 2018, è stato progettato esclusivamente per due giocatori, con meccaniche a schermo condiviso che cambiano costantemente prospettiva per migliorare la narrazione. Entrambi i giochi condividono l'impegno di fondere narrazione e gameplay, assicurando che ogni meccanica serva alla storia piuttosto che sembrare una modalità di gioco scollegata.

A Way Out ti immerge in un'avventura cinematografica intensa e coinvolgente, pensata esclusivamente per il gioco cooperativo. Nei panni di Vincent e Leo, due detenuti con personalità opposte, dovrai pianificare e realizzare una fuga audace da una prigione di massima sicurezza.

L'esperienza di gioco è un mix di azione, avventura e puzzle, con una forte enfasi sulla collaborazione e la comunicazione. Dovrai coordinare le tue azioni con quelle del tuo partner, prendendo decisioni cruciali e affrontando situazioni ad alta tensione.

It Takes Two

Ma è con It Takes Two che lo studio ha raggiunto il suo apice creativo. Questo capolavoro del 2021 ha portato la narrazione cooperativa a nuovi livelli, fondendo meccaniche di gioco in continua evoluzione con una storia profondamente emotiva su una relazione in crisi. Come Split Fiction, It Takes Two si reinventa costantemente, introducendo nuove meccaniche in ogni livello per mantenere l'esperienza fresca e coinvolgente.

Nei panni di Cody e May, una coppia in crisi trasformata in bambole, dovrai affrontare una serie di sfide bizzarre e creative per ritrovare la strada verso la normalità. L'esperienza di gioco è un concentrato di varietà e innovazione, con meccaniche uniche che si adattano al contesto di ogni livello. Dovrai risolvere puzzle ingegnosi, affrontare nemici stravaganti, pilotare veicoli insoliti e padroneggiare abilità speciali, il tutto in perfetta sincronia con il tuo partner.

La narrazione è un elemento centrale di It Takes Two, con una storia emozionante e divertente che esplora le dinamiche di coppia e l'importanza della comunicazione. Ogni capitolo è un viaggio attraverso un universo tematico differente, che riflette i problemi e le emozioni dei protagonisti.

Brothers: A Tale of Two Sons

Alcuni titoli sfidano la definizione stessa di gioco cooperativo. Brothers: A Tale of Two Sons non è tecnicamente un gioco cooperativo, ma porta lo stesso peso emotivo e la narrazione character-driven che Split Fiction offre. Diretto da Josef Fares, la mente dietro It Takes Two e A Way Out, questa avventura racconta la storia di due fratelli in un viaggio pericoloso, controllati simultaneamente da un singolo giocatore usando entrambi gli stick analogici.

La narrazione in Brothers si svolge senza parole, affidandosi a gesti e interazioni per trasmettere emozioni. Dove Split Fiction prospera sul dialogo tra giocatori e personalità distinte dei personaggi, Brothers crea intimità attraverso il suo schema di controllo unico, facendo sentire ai giocatori il legame tra i suoi protagonisti.