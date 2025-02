Tomb Raider 1-2-3 Remastered: tutti i trucchi

Avete giocato Tomb Raider 1-2-3 Remastered? Se la risposta è no perché avete paura di non essere all'altezza perché spaventati dalla difficoltà dei giochi, piuttosto simile a quella severa degli originali, niente paura! Dovete sapere che, insieme agli aggiornamenti grafici e ai comandi, Aspyr Games ha introdotto in questa versione rimasterizzata dal gioco anche tutti i trucchi che erano presenti nei videogiochi di Core Design.

All'interno di questa guida andremo a scoprire da vicino tutti i trucchi per Tomb Raider 1-2-3 Remastered, così da semplificare la vita a tutte le tipologie di giocatori!

Trucchi di Tomb Raider 1 Remastered

I trucchi di Tomb Raider 1 si possono attivare soltanto con il sistema di controllo originale (i tank controls) e prevedono che Lara compia determinati movimenti in un certo ordine.

Ecco i trucchi:

Skippa livello : 1x passo avanti 1x passo indietro 3x giro su sé stessa in senso orario/antiorario (è indifferente) 1x salto in avanti

: Tutte le armi : 1x passo avanti 1x passo indietro 3x giro su sé stessa in senso orario/antiorario (è indifferente) 1x salto indietro

Trucchi di Tomb Raider 2 Remastered

In Tomb Raider 2 i trucchi si attivano sempre attraverso combinazioni particolari di movimenti ma questi devono essere fatti obbligatoriamente avendo equipaggiato e acceso un bengala.

Ecco i trucchi

Skippa livello : Equipaggia un bengala 1x passo avanti 1x passo indietro 3x giro su sé stessa in senso orario/antiorario (è indifferente) 1x salto in avanti

: Tutte le armi : Equipaggia un bengala 1x passo avanti 1x passo indietro 3x giro su sé stessa in senso orario/antiorario (è indifferente) 1x salto indietro

: Autodistruzione di Lara : 1x passo avanti 1x passo indietro 3x giro su sé stessa in senso orario/antiorario (è indifferente) 1x salto indietro

Ecco cosa fa questo trucco assurdo

Trucchi di Tomb Raider 3 Remastered

Tomb Raider 3 Remastered ha dalla sua qualche trucco in più e, sopratutto, tutta una serie di varianti per utilizzare i trucchi tranquillamente anche con i layout dei controller delle console.

Ecco i trucchi:

Skippa livello

Playstation : L2, R2, L2, L2, R2, L2, R2, L2, R2, L2, L2, L2, L2, R2, L2, R2, R2, R2, R2, L2

: L2, R2, L2, L2, R2, L2, R2, L2, R2, L2, L2, L2, L2, R2, L2, R2, R2, R2, R2, L2 Xbox : LT, RT, LT, LT, RT, LT, RT, LT, RT, LT, LT, LT, LT, RT, LT, RT, RT, RT, RT, LT

: LT, RT, LT, LT, RT, LT, RT, LT, RT, LT, LT, LT, LT, RT, LT, RT, RT, RT, RT, LT Nintendo Switch : ZL, ZR, ZL, ZL, ZR, ZL, ZR, ZL, ZR, ZL, ZL, ZL, ZL, ZR, ZL, ZR, ZR, ZR, ZR, ZL

: ZL, ZR, ZL, ZL, ZR, ZL, ZR, ZL, ZR, ZL, ZL, ZL, ZL, ZR, ZL, ZR, ZR, ZR, ZR, ZL OPPURE 1x estrai pistole di Lara 1x passo avanti 1x passo indietro 1x accovacciati 1x alzati 3x giro su sé stessa in senso orario/antiorario 1x salto avanti



Tutte le armi

Playstation : L2, R2, R2, L2, L2, L2, L2, R2, L2, R2, R2, L2, R2, R2, L2, L2, R2, L2, L2, R2

: L2, R2, R2, L2, L2, L2, L2, R2, L2, R2, R2, L2, R2, R2, L2, L2, R2, L2, L2, R2 Xbox : LT, RT, RT, LT, LT, LT, LT, RT, LT, RT, RT, LT, RT, RT, LT, LT, RT, LT, LT, RT

: LT, RT, RT, LT, LT, LT, LT, RT, LT, RT, RT, LT, RT, RT, LT, LT, RT, LT, LT, RT Nintendo Switch: ZL, ZR, ZR, ZL, ZL, ZL, ZL, ZR, ZL, ZR, ZR, ZL, ZR, ZR, ZL, ZL, ZR, ZL, ZL, ZR



ZL, ZR, ZR, ZL, ZL, ZL, ZL, ZR, ZL, ZR, ZR, ZL, ZR, ZR, ZL, ZL, ZR, ZL, ZL, ZR OPPURE 1x estrai pistole di Lara 1x passo avanti 1x passo indietro 1x accovacciati 1x alzati 3x giro su sé stessa in senso orario/antiorario 1x salto indietro



Autodistruzione di Lara Croft

Playstation: L2, R2, R2, L2, L2, L2, L2, R2, L2, R2, R2, L2, R2, R2, L2, L2, R2, L2, L2, R2

L2, R2, R2, L2, L2, L2, L2, R2, L2, R2, R2, L2, R2, R2, L2, L2, R2, L2, L2, R2 Xbox : LT, RT, RT, LT, LT, LT, LT, RT, LT, RT, RT, LT, RT, RT, LT, LT, RT, LT, LT, RT

: LT, RT, RT, LT, LT, LT, LT, RT, LT, RT, RT, LT, RT, RT, LT, LT, RT, LT, LT, RT Nintendo Switch : ZL, ZR, ZR, ZL, ZL, ZL, ZL, ZR, ZL, ZR, ZR, ZL, ZR, ZR, ZL, ZL, ZR, ZL, ZL, ZR

: ZL, ZR, ZR, ZL, ZL, ZL, ZL, ZR, ZL, ZR, ZR, ZL, ZR, ZR, ZL, ZL, ZR, ZL, ZL, ZR OPPURE 1x passo avanti 1x passo indietro 1x accovacciati 1x alzati 3x giro su sé stessa in senso orario/antiorario 1x salto indietro



Salute Max