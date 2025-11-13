Preparatevi a un tuffo nella nostalgia con il LEGO Game Boy Nintendo, ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale! Questa straordinaria replica quasi in scala 1:1 della leggendaria console portatile ricrea fedelmente ogni dettaglio: dal +Control Pad ai pulsanti iconici, fino alla manopola del volume. Il set include cartucce costruibili di The Legend of Zelda: Link's Awakening e Super Mario Land con schermi lenticolari intercambiabili. Con un coupon del 5% applicabile, potrete portarvi a casa questo magnifico modello da esposizione a meno di 50€, un regalo perfetto per tutti i fan dei videogiochi retro e del mondo Nintendo!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 5% durante il checkout

Prodotto in caricamento

LEGO Game Boy Nintendo, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo set LEGO Game Boy Nintendo è perfetto per gli appassionati di videogiochi retro e nostalgia anni '90 che desiderano unire la passione per il gaming classico all'hobby del modellismo. Con uno sconto del 21% che porta il prezzo a soli 49,99€, e un ulteriore coupon del 5% che riduce l'importo finale a 47,49€, rappresenta un'occasione imperdibile per chi cerca un pezzo da collezione autentico e di qualità. Il set vi conquisterà se siete fan di Super Mario e The Legend of Zelda, grazie alle due cartucce costruibili con schermi lenticolari che ricreano fedelmente i classici titoli Link's Awakening e Super Mario Land.

Questo modellino in scala quasi 1:1 si rivolge specificatamente agli adulti appassionati di costruzioni creative e agli amanti dell'oggettistica Nintendo da esposizione. È ideale per chi vuole arricchire la propria collezione con un pezzo dal forte impatto visivo, ricco di dettagli autentici come il +Control Pad, i pulsanti originali e la manopola del volume. Grazie alle istruzioni 3D disponibili nell'app LEGO Builder, l'esperienza di costruzione diventa ancora più coinvolgente e accessibile. Rappresenta anche un regalo originale e di carattere per celebrare occasioni speciali con chi condivide la passione per il gaming vintage e il mondo LEGO.

Il LEGO Super Mario Game Boy Set da Costruzione è una replica quasi in scala 1:1 della leggendaria console portatile Nintendo degli anni '90. Questo modellino per adulti ricrea fedelmente ogni dettaglio: dal +Control Pad ai pulsanti A e B, dalla manopola del volume allo slot del Game Pak, fino agli schermi lenticolari intercambiabili che mostrano The Legend of Zelda: Link's Awakening e Super Mario Land. Include supporto per l'esposizione e istruzioni 3D tramite app LEGO Builder.

Vedi offerta su Amazon