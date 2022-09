In queste ore, Level Infinite e Hotta Studio svelano l’aggiornamento 1.5 per Tower of Fantasy, MMORPG open-world di grande successo con oltre 10 milioni di giocatori registrati in tutto il mondo. L’aggiornamento porta ai giocatori una serie di eventi in-game, un nuovo boss raid per 8 persone, nuovi personaggi e armi e una nuova area da esplorare, Artificial Island. Il titolo è giocabile gratuitamente ed è disponibile sul sito ufficiale, oltre che su App Store e Google Play, e successivamente uscirà anche su PC tramite le piattaforme Steam ed Epic Game Store.

Situata in un’area separata dal mondo di gioco principale, Artificial Island si sblocca quando i Viandanti raggiungono il Lv.50 e completano missioni specifiche. I Viandanti autorizzati intraprenderanno un viaggio straordinario e si prepareranno a risolvere innumerevoli enigmi. Sull’isola si possono trovare moltissimi materiali, tra cui nuclei oro, neri, e i rarissimi nuclei rossi. I Viandanti sbloccheranno la funzione di costruzione di Artificial Island per creare la loro isola esclusiva mano a mano che progrediranno nel gioco.

Si unirà alla mischia anche un nuovo personaggio Simulacro che i giocatori potranno sbloccare: Claudia, Esecutrice Hykros dall’inconfondibile temperamento militare. Affidabile, tenace, la prima ad andare avanti in battaglia, apparentemente fredda all’inizio, è più una sorella maggiore dal cuore gentile una volta conosciuta. Con un forte senso della morale, combatte per la giustizia e per gli altri. La sua padronanza delle spade a una mano e la sua mobilità l’hanno portata in prima linea in diverse operazioni difficili, ma dopo essere stata ferita nell’Operazione Dark Apocalypse, è stata costretta al ricovero in una struttura medica dedicata. Claudia porta in Tower of Fantasy la temibile Guren Blade, un’arma di tipo Grevious con le abilità Shatter e Charge.

Infine, le squadre di giocatori troveranno una sfida ad attenderli nel nuovo Raid per otto giocatori. I giocatori possono formare una squadra di otto persone e sfidare il potente drago interdimensionale Frostfire per vincere le ricompense speciali di Fortress Weaponry. In questo aggiornamento sono disponibili tre istanze a difficoltà normale.