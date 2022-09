Sono ormai passati diversi mesi da quando Steam Deck è stata lanciata sul mercato, e a oggi sono numerosi i videogiocatori che hanno deciso di affiancare questo hardware portatile alla propria esperienza di gaming PC. Le forme e la composizione dei tasti proposta da Valve sono ormai comuni, ma grazie a una serie di immagini dei prototipi del dispositivo scopriamo come la compagnia statunitense ha modellato il proprio hardware portatile nel tempo.

Le immagini sono state pubblicate in rete di recente da Pierre-Loup Griffais, un codificatore di Valve che ha contribuito alla lavorazione di Steam Deck. Il suo profilo Twitter ha da poco dato il benvenuto a una serie di foto e filmati che ci mostrano come l’hardware portatile di Valve si è evoluto nel corso degli anni di creazione. Una delle immagini, che potete trovare poco sotto a questo articolo, ci svela proprio tutti i prototipi messi l’uno vicino all’altro dandoci un colpo d’occhio non da poco.

Come dichiara Griffais sul suo profilo Twitter, nell’ambito dell’evento stampa di lancio di Steam Deck che si era tenuto in Asia, Valve ha realizzato un vero e proprio showroom che ha messo in bella mostra la storia dello sviluppo dell’hardware. “I miei preferiti sono i prototipi giocabili, come quest’albero genealogico di Steam Deck dalla metà del 2019 a oggi”, ha aggiunto Griffais con un commento al suo post.

As part of the Asia launch press event, we made the design lab into a showroom of development history. My favorite are the playable prototypes: bootable Deck family tree from mid-2019 to now, from a couple of hand-built units onto gradual mass production. pic.twitter.com/TpU5I8D50p — Pierre-Loup Griffais (@Plagman2) September 12, 2022

Come possiamo ben vedere dalle due foto, fin dal 2019 Valve aveva già trovato le forme generali che poi avrebbe mantenuto nella versione ufficiale dell’hardware. Per quanto riguarda i tasti, le levette analogiche e i trackpad, possiamo notare come sono stati visti e rivisti nei vari prototipi cambiando forme, colori e posizionamento. Insomma, è davvero affascinante poter vedere come prende forma un hardware, e queste immagini sono preziosissime per tutti i più curiosi e per chi sta imparando ad apprezzare la giovane Steam Deck.