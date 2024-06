Township: come fare soldi facili e guadagnare T-Cash

Volete avere la più bella città tra i vostri amici su Township? Niente paura: in questi casi avete bisogno soltanto di una cosa: la conoscenza! Esatto perché sapere come fare soldi in Township è questione di pazienza ma, sopratutto, di conoscenza; è necessario sapere come impegnare il proprio tempo per poter ottenere più monete ed è necessario sapere quali sono le attività più remunerative per utilizzare con cognizione di causa le proprie risorse. All’interno di questo articolo andremo a scoprire come fare soldi in Township.

Come funziona il denaro in Township?

Township è un videogioco free to play disponibile su Android e iOS; come ogni videogiochi f2p che si rispetti per rendere l’operazione sostenibile per i suoi sviluppatori impiega un sistema di valute.

Le valute sono le seguenti:

monete d’oro

t-cash

Le monete d’oro sono la valuta primaria dentro township e sono necessarie per una lunga serie di compiti come la costruzione degli edifici, l’acquisto delle decorazioni, la crescita delle sementi e così via.

Il t-cash, invece, è la valuta premium serve per velocizzare alcuni processi, acquistare alcuni beni speciali o acquistare elementi decorativi speciali che non possono essere ritrovati altrove

Come guadagnare monete d’oro in Township

Ecco la lista completa di azioni che in Township permettono di guadagnare monete d’oro:

Completare i compiti presenti in bacheca

Riempire gli ordini dell’elicottero

Caricare le casse di beni sui treni dei propri amici

Caricare le casse di beni sugli aerei

Riempire le file sulle attrazioni che si hanno in città

Soddisfare gli ordini dello zoo

Attraverso gli scavi in miniera, a patto di trovare stanze del tesoro o casse

Utilizzando i trifogli dentro la struttura “casa della fortuna”

Completando i livelli nel minigioco del puzzle

Piazzandosi dall’ottavo al trentesimo posto all’interno di un torneo per sindaci

Al completamento degli eventi stagionali, tutta l’energia disponibile e inutilizzata viene convertita in monete

Vendendo i beni che si producono attraverso gli appositi edifici

Riscattando la ricompensa giornaliera

Vendendo le decorazioni

Guardando le pubblicità (il quantitativo di monete d’oro, in questo caso, dipende molto dalla posizione geografica del giocatore)

Township: come guadagnare monete d’oro gratis in maniera facile

Ci sono tre tecniche per guadagnare tante monete d’oro in poco tempo all’interno di Township e tutte e tre prevedono l’utilizzo di un booster, ovvero di un potenziamento che incrementa il numero di monete guadagnate.

Le tecniche sono le seguenti:

Utilizzare il potenziamento “ mercato frizzante ” insieme al potenziamento dell’ elicottero per caricare con la massima efficienza le casse di beni nell’elicottero

” insieme al potenziamento dell’ per caricare con la massima efficienza le casse di beni nell’elicottero Utilizzare il potenziamento “ volo redditizio ” per raddoppiare il numero di monete d’oro guadagnare riempiendo le casse destinate a un aereo

” per raddoppiare il numero di monete d’oro guadagnare riempiendo le casse destinate a un aereo Utilizzare il potenziamento “cliente generoso” per aumentare il numero di elicotteri a cui poter donare casse di beni, aumentando in corrispondenza il numero di moente guadagnate.

Un’altra strada, che però non prevede l’utilizzo di alcun potenziamento, è quella del riscattare le ricompense per l’accesso. Effettuando il login per 5 giorni di fila si ricevono 3000 monete e 3 trifogli e solo in rari casi questi vengono sostituiti con 1 unità di tcash; chiaramente è difficile fare qualcosa con 3000 monete alla volta ma questo tipo di azione non richiede impegno e permette di mettere facilmente mano alle monete d’oro.

Come guadagnare T-Cash in Township

Che fare invece se si ha la necessità di guadagnare la valuta premium ma non si vuole mettere mano al proprio portafogli?

Fortunatamente in Township esistono diverse cose che si possono fare per racimolare qualche danaro in più:

Alcune missioni della bacheca ricompensano con T-Cash

Arrivare tra i primi 3 nella classifica dei trasporti permette di ottenere tra 15 e 50 T-Cash

Vincere il primo premio nel GP degli eventi del sindaco può premiare con da 200 a 500 T-Cash

Vincere il primo premio nei GP di minigiochi come l’esibizione aerea o la gelatina può premiare con un massimo di 500 T-Cash

Completare la collezione richiesta dal museo permette di accedere a un premio tra 5 e 15 T-Cash

Completare gli obbiettivi richiesti dal municipio permette di accedere a un premio tra 5 e 25 T-cash

Gareggiare nelle regate permette di ottenere, a seconda della posizione finale, tra 2 e 23 T-Cash

Le scommesse da 5 trifogli dentro la “casa della fortuna” possono ricompensare il giocatore con tra 2 e 20 T-Cash

Scavando nella miniera e trovando gli scrigni del tesoro si possono ottenere da 3 a 7 T-Cash

Dal livello 64 al livello 99, ogni level up ricompenserà il giocatore con 3 t-Cash

Dal livello 100+ in poi ogni level up ricompenserà il giocatore con 5 T-Cash

Alcuni update del gioco, in occasione degli eventi stagionali, possono ricompensare il giocatore con 5 T-Cash

Finire nella classifica mondiale degli eventi di regata ricompensa il giocatore con del T-Cash

Raramente, dopo aver effettuato il login per più di 5 giorni di fila, è possibile ottenere come bonus accesso 1 T-Cash

A volte si ottengono 5 T-Cash come premio per aver completato il minigioco della piattaforma d’atterraggio dell’elicottero

Come conviene utilizzare il t-cash in Township?

Come abbiamo visto finora, il t-cash è una valuta estremamente rara da trovare e particolarmente preziosa. Quali sono le maniere in cui un giocatore dovrebbe utilizzare il t-cash senza sprecarlo?

Ecco cosa è importante fare secondo noi:

Aumentare il numero di scatole presenti nel mercato cittadino (30 t-cash per scatola)

(30 t-cash per scatola) Acquistare le scatole di materiali dal mercato cittadino (invece di aspettare che i materiali arrivino col treno); molto vantaggioso se si riesce a beccare lo sconto. Quest’ultimo si può far comparire più spesso ingaggiando Raja

Invece è importante evitare assolutamente di utilizzare il t-cash per velocizzare i processi di costruzione, di estrazione o di completamento di qualche azione. Quasi sempre quei soldi si possono spendere per guadagnare più risorse canoniche con i metodi che abbiamo descritto qui sopra.