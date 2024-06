Township: tutti i trucchi (Android & iOS)

Uno dei videogiochi più popolari del mondo Android (e uno molto popolare anche in ambito iOS) è un city builder che strizza all’occhio, almeno dal punto di vista grafico, a un sacco di videogiochi usciti durante il corso degli anni novanta. Township, sviluppato da Playrix Entertainment, è un gioco che al suo utilizzatore di costruir un’intera città un mattoncino alla volta, ottenendo le risorse da ciò che si produce e coltiva. Questo processo è molto lento e può richiedere anche anni di gioco prima di ottenere una città che sia esteticamente soddisfacente, motivo per cui sono in tantissimi a chiedersi se esistono dei trucchi per Township.

In questo articolo analizzeremo l’argomento cercando di chiarire l’esistenza o meno dei trucchi per Township, tanto su Android quanto su iOS.

Trucchi Township: esistono davvero?

Purtroppo fin da subito dobbiamo darvi una brutta notizia: all’atto pratico non ci sono dei “trucchi” da usare in Township, almeno se in questo caso intendiamo delle combinazioni di input da inserire per poter avere accesso a una serie di vantaggi. Come spesso accade nel mondo dei videogiochi per smartphone, i trucchi “canonici” non sono presenti perché il touchscreen non rappresenta il metodo di input ideale per questo genere di cosa.

Esistono però tutta una serie di trucchetti e di strategie che si possono adoperare per ottenere dei vantaggi strategici sugli altri giocatori o per semplificare la propria vita durante il gioco. Abbiamo quindi raccolto per voi tutta una serie di consigli da seguire per migliorare la propria carriera di sindaco e avere una città bellissima in meno tempo dei propri amici.

Come aumentare la popolazione in Township

Uno dei parametri più importanti da tenere in conto quando si gioca a Township è il numero massimo di abitanti che è possibile contenere all’interno della propria città. La popolazione, esattamente come negli RTS come Age Of Empires 2 per tirare fuori un nome arcinoto, è quindi fondamentale per poter espandere al meglio il proprio impero.

Per aumentare la popolazione è necessario tenere in considerazione due parametri:

Popolazione attuale

Limitazione di popolazione

La popolazione attuale si può aumentare costruendo sempre più case all’interno della propria città mentre il limite di popolazione si può aumentare costruendo gli edifici della comunità (negozio di alimentari, scuola, ospedale, stazione di polizia, stazione dei pompieri, ufficio postale, etc).

Come espandere rapidamente la propria città in Township

Al momento della stesura di questa guida Township è disponibile nella sua versione v19.0.1 e, pertanto, è possibile espandere la propria città per un massimo di 379 slot diversi.

Per poter espandere la città è necessario soddisfare una serie di requisii di risorse che si calcolano in attrezzi, monete d’oro e abitanti della città.

I requisiti per espandere la città sono strutturati in questa maniera:

Livello 1+: monete e abitanti

monete e abitanti Livello 20+: monete, abitanti e pale

monete, abitanti e pale Livello 34+: monete, abitanti, pale, asce

monete, abitanti, pale, asce Livello 50+: monete, abitanti, pale, asce, seghe

Ogni level up richiede un determinato quantitativo di tempo per essere portato a termine.

Come orientare la produzione delle fabbriche per i migliori risultati

Oltre agli edifici della comunità un buon sindaco deve sapere come far sviluppare l’economia della propria città; dentro Township esistono oltre 40 tipologie diverse di edifici produttivi che si possono realizzate per portare avanti la propria città ma alcune di loro sono migliori di altre per determinati scopi

Per capire come gestire le fabbriche al meglio, ecco una comoda tabella realizzata dal content creator teddy&becky che si può consultare per l’occasione.

Perché è importante potenziare i treni in Township

La struttura dove conviene maggiormente investire le proprie risorse è una e una soltanto: la ferrovia, o meglio, le linee ferroviarie.

La motivazione è molto semplice: portando una linea ferroviaria al livello 21 si ridurrà del 50% il tempo necessario per ottenere da essa nuove risorse.

Questo significa che con una ferrovia potenziata sarà possibile accedere a più attrezzi, più risorse, più costruzioni e più attrezzi per i vari upgrade che si possono portare avanti nel gioco. Una volta potenziata la ferrovia al livello 21 è possibile passare tranquillamente a potenziare tutto il resto, visto che i miglioramenti post livello 21 sono risibili in termini di qualità della vita percepita dal giocatore.

Ecco una tabella riassuntiva con tutti i requisiti per eseguire il level up delle tre linee ferroviarie in township, comodamente divise per tipo di lingotto richiesto sempre a opera di teddy&becky.