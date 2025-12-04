Xbox Game Pass arricchisce il suo catalogo con tre nuovi titoli disponibili da oggi, 4 dicembre 2024, offrendo ai subscriber una proposta variegata che spazia dal roguelike cooperativo all'avventura action in prima persona fino all'horror fantascientifico. Tra le novità spicca il lancio day one di 33 Immortals per gli abbonati Ultimate, mentre gli utenti del tier Premium possono finalmente mettere le mani su Indiana Jones e l'antico cerchio. La strategia di Microsoft continua a puntare forte sui lanci simultanei al servizio in abbonamento, una mossa che conferma la volontà di rendere Game Pass sempre più centrale nell'ecosistema Xbox.

Il titolo più interessante dell'aggiornamento odierno è senza dubbio 33 Immortals, disponibile su console, PC e Cloud per gli abbonati Game Pass Premium. Si tratta di un action-roguelike cooperativo che supporta fino a 33 giocatori simultanei, un numero decisamente insolito per il genere che promette sessioni caotiche e imprevedibili. Il concept ruota attorno a anime dannate in rivolta contro il giudizio finale divino: i giocatori dovranno cooperare per sopravvivere a orde di mostri, affrontare boss massicci e sfidare l'ira divina stessa in una lotta per la vita eterna.

La meccanica "pick-up and raid" suggerisce un sistema di loot dinamico tipico dei roguelike moderni, dove ogni run offre combinazioni diverse di equipaggiamento e abilità. L'elemento cooperativo a 33 giocatori rappresenta una scommessa audace: se da un lato potrebbe generare momenti memorabili di coordinazione di massa, dall'altro solleva interrogativi sul bilanciamento e sulla gestione del netcode con così tanti utenti connessi contemporaneamente.

33 Immortals supporta fino a 33 giocatori simultanei in un roguelike cooperativo dove anime dannate si ribellano al giudizio divino

Indiana Jones e l'antico cerchio passa finalmente al tier Premium del servizio, rendendo l'avventura in prima persona sviluppata da MachineGames accessibile su Xbox Series X|S, PC e Cloud. Ambientato nel 1937, il gioco mette i giocatori nei panni del leggendario archeologo impegnato a svelare uno dei più grandi misteri della storia, legato al segreto del Grande Cerchio. Forze sinistre stanno setacciando il globo alla ricerca di un antico potere, e solo Indy può fermarle in questa esperienza single-player che promette di catturare l'essenza cinematografica del franchise.

A completare la tripletta odierna c'è Routine, un horror fantascientifico in prima persona che approda su Xbox Series X|S, PC e Cloud per gli abbonati PC Game Pass e Ultimate. Il titolo offre un'esperienza survival-horror ambientata in una base lunare abbandonata, progettata seguendo un'estetica retro-futuristica ispirata alla visione anni '80 del futuro. I giocatori dovranno esplorare gli ambienti claustrofobici della struttura mentre cercano di sopravvivere a minacce sconosciute, in un'atmosfera che strizza l'occhio ai classici del genere sci-fi horror come Alien.