Brawl Stars, un team italiano ha vinto il mondiale: ecco il montepremi

Il team italiano Hmble ha vinto il campionato mondiale di Brawl Stars, battendo in finale i Crazy Racoon per 3-0. L'evento si è tenuto a Helsinki proprio qualche giorno fa. È la prima volta che una squadra italiana trionfa in questa competizione.

La vittoria di Hmble segna un traguardo storico per gli Esport italiani, consolidando la crescente rilevanza del paese sulla scena competitiva internazionale. Il team torinese, composto dallo spagnolo Bartomeu Vadell Planisi e dai tedeschi Luke e Bekri Tahiri, ha dominato il torneo fin dalle fasi iniziali.

Dopo aver superato la fase a gruppi, Hmble ha sconfitto i Pioneers ai quarti di finale (3-0) e SK Gaming in semifinale (3-1), prima di trionfare in finale. Il successo ha fruttato alla squadra un montepremi di 400.000 dollari.

Questo è un traguardo storico non solo per noi, ma per tutta l'Italia.

Emanuele Daneo, co-fondatore di Hmble, ha commentato al Corriere dello Sport: "Non possiamo che essere orgogliosi di questo successo". La prestazione di un altro team italiano, Reply Totem, classificatosi tra i primi quattro, sottolinea ulteriormente la competitività delle squadre italiane a livello mondiale.

Questa vittoria si aggiunge ad altri importanti risultati recenti, come il trionfo di Riccardo "Reynor" Romiti nel campionato mondiale di StarCraft II nel 2021 e la vittoria di Luca Ceribelli nel campionato del mondo di Pokémon. Tali successi dimostrano la crescente vitalità del settore eSport in Italia e il suo potenziale di affermarsi sempre più nel panorama competitivo internazionale.

Chissà, magari il risultato ottenuto da Hmble potrebbe incentivare ulteriori investimenti e attenzione verso gli Esport in Italia, aprendo nuove opportunità per giocatori, organizzazioni e sponsor nel settore. Mai dire mai.