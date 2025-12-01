Il franchise di Turok potrebbe non godere oggi della stessa popolarità che caratterizzava l'era Nintendo 64, eppure la saga continua a vantare una base di appassionati fedeli e pronti a sostenere ogni nuovo capitolo. L'annuncio dello scorso anno ai The Game Awards ha acceso l'entusiasmo della community: Saber Interactive, software house nota per titoli come World War Z e Space Marine 2, sta lavorando a un nuovo capitolo chiamato Turok Origins. Da allora, tuttavia, il silenzio comunicativo dello studio aveva lasciato i fan nell'incertezza riguardo ai tempi di sviluppo.

Una recente scoperta ha però fornito indicazioni concrete sulla finestra di lancio prevista. Un sound designer che lavora presso Saber Interactive ha infatti elencato nel proprio profilo professionale Turok Origins come progetto "in arrivo" nel corso del 2026. Non sono stati specificati dettagli sul trimestre di riferimento, segno che probabilmente lo studio sta ancora definendo la pianificazione definitiva, ma almeno gli appassionati possono ora contare su un orizzonte temporale più definito per mettere le mani sul gioco.

Le caratteristiche principali del titolo erano state già svelate in occasione del reveal trailer. Il gioco offrirà combattimenti sia in solitaria che cooperativi contro dinosauri, creature mostruose e boss che popoleranno ambienti variegati: dalle terre emerse alle paludi, dalle grotte ai cieli ostili. Il sistema di combattimento promette intensità, richiedendo ai giocatori di sfruttare ogni risorsa disponibile tra attacchi corpo a corpo, abilità speciali e armi avanzate.

L'arsenale a disposizione sarà particolarmente ricco e variegato: fucili al plasma, pistole a raggi, fucili di precisione, archi, shotgun e molto altro ancora, tutti sbloccabili e potenziabili. Una meccanica particolarmente innovativa riguarderà l'estrazione del DNA dai nemici abbattuti e dall'ambiente circostante, che permetterà di ottenere poteri trasformativi applicabili alla tuta del personaggio. Questi poteri non modificheranno solo l'aspetto estetico, ma offriranno abilità aggiuntive potenziabili per ottenere vantaggi tattici in battaglia.

La componente narrativa accompagnerà i giocatori attraverso missioni ambientate nelle cosiddette Lost Lands, terre perdute distribuite su diversi pianeti. La varietà ambientale promette di spaziare da templi antichi a canyon desertici, passando per giungle impenetrabili, ciascuna custode di frammenti di una storia ricca di colpi di scena. L'approccio multiplanetario rappresenta un ampliamento significativo rispetto ai capitoli classici della serie.

Il franchise ha vissuto anni di relativa quiete dopo l'uscita di Turok: Escape from Lost Valley nel 2019, sviluppato da Pillow Pig Games e pubblicato su PC e Xbox. Quel titolo non riuscì a rilanciare il brand come sperato, ma l'affidamento del nuovo capitolo a Saber Interactive rappresenta un cambio di passo significativo. Lo studio ha dimostrato negli ultimi anni una solida capacità di sviluppo, come testimoniato dal successo dei progetti recenti.

Vale inoltre la pena ricordare che nel 2023 è stata pubblicata la Turok Trilogy, una raccolta rimasterizzata dei giochi originali che ha permesso alle nuove generazioni di riscoprire le radici della serie.