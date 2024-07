Turtle Beach Atlas Air | Recensione - Perfette per l'estate

L'estate è forse l'unico momento dell'anno in cui odiamo giocare e usare le cuffie, ebbene oggi forse potremmo avere una buona soluzione per voi con le Turtle Beach Atlas Air.

Queste cuffie cuffie da gaming mirano a fornire un'esperienza audio premium con una serie di caratteristiche pensate per i giocatori più esigenti. Al netto di un prezzo di 179,99 euro di listino forse un po' alto, questo headset open-back potrebbe essere una scelta da tenere in considerazione in caso cerchiate qualcosa di più leggero e fresco per la vostra testa.

Come sono fatte

A vedersi le Turtle Beach Atlas Air sembrerebbero delle cuffie normalissime, ma in realtà hanno molte peculiarità interessanti. Prima di tutto sono davvero leggere, solo 301 grammi, inoltre l'estetica piuttosto minimal le rendono molto accattivanti e adatte a qualsiasi postazione di gioco; La finitura opaca e i dettagli in metallo aggiungono un tocco di classe che è raro trovare nelle cuffie da gaming.

Uno degli aspetti più apprezzabili delle Atlas Air di cui andremo parlare più avanti è il loro comfort eccezionale e oltre a essere dovuto al peso, lo è anche per la scelta dell'azienda di renderle open-back (cuffie aperte) che garantiscono una respirazione migliore delle orecchie e di dotarle di un archetto a rete che non stringe troppo sulla parte alta della testa.

La fascia per la testa è infatti progettata per essere flessibile e durevole, offrendo un'ulteriore garanzia di comfort. È regolabile, permettendo una personalizzazione che si adatta perfettamente alla forma e alla dimensione della testa di qualsiasi persona.

Non abbiamo trovato incredibili i cuscinetti. Non fraintendeteci, rimangono morbidi e in memory foam, vantando anche materiali traspiranti, ma non li ho trovati così comodi come immaginavo. Di sicuro, la struttura open-back e questo tipo di cuscinetti, vi eviteranno orecchie bollenti dopo alcune ore di gioco.

Per quanto concerne i comandi e gli ingressi, questi sono tutti sotto il padiglione sinistro. Abbiamo l'ingresso jack da 3,5mm e quello USB Type-C per la ricarica, oltre al femmina per il microfono, compreso nella confezione; tra i bottoni, invece, oltre al tasto d'accensione, abbiamo la sincronizzazione per il Bluetooth e il tasto per passare dal Wireless ad appunto la connessione Bluetooth. Il padiglione sinistra presenta anche una monopola esterna che regola il volume. Peccato per la mancanza della regolazione della chat e volume di gioco.

La nostra esperienza

Ora però passiamo a raccontarvi queste Turtle Beach Atlas Air. All'inizio vi avevo accennato di quanto siano comode e lo sono davvero. La bassa forza di serraggio e i morbidi cuscinetti auricolari contribuiscono notevolmente a questo aspetto. Anche dopo lunghe sessioni di gioco, le cuffie rimangono confortevoli, senza causare fastidi o pressione eccessiva. Questa caratteristica è particolarmente importante noi giocatori che passiamo molte ore con le cuffie indossate, poiché il comfort prolungato può influenzare significativamente l'esperienza complessiva.

Il design open-back, tuttavia, ha anche dei limiti. Sebbene faccia traspirare meglio le orecchie e offra un suono più naturale e spazioso, non fornisce un isolamento acustico efficace. Questo significa che i rumori esterni possono essere percepiti più facilmente, il che può essere un problema in ambienti rumorosi. Per chi gioca in un ambiente tranquillo, però, l'audio delle Atlas Air è una delizia per le orecchie.

L'audio delle Atlas Air rimane comunque uno dei loro punti di forza principali. Il suono è ben bilanciato su tutte le frequenze, offrendo bassi profondi, medi chiari e alti definiti grazie ai driver da 40mm e risposta in frequenza di 20 Hz - 40 kHz. Le ho provate con ogni genere di gioco, dagli sparatutto come Halo ai racing game come Forza Motorsport e onestamente ne sono rimasto più che soddisfatto.

Elogiabile anche la durata della batteria. Con fino a 50 ore di utilizzo con una singola carica, queste cuffie offrono una longevità decisamente importante. Sono rimasto anche abbastanza sorpreso di verificare che queste 50 ore dichiarate da Turtle Beach siano precise al millimetro ed è forse una delle prime volte che mi capita.

Le Turtle Beach Atlas Air brillano anche in termini di connettività. Le cuffie offrono diverse opzioni di connessione per adattarsi a diverse esigenze e dispositivi. È possibile utilizzarle in modalità wireless tramite un dongle a 2.4GHz, che garantisce una connessione stabile e a bassa latenza, essenziale per il gaming competitivo. Inoltre, le cuffie supportano la connettività Bluetooth, permettendo di collegarle facilmente a dispositivi mobili o altri dispositivi compatibili con Bluetooth.

Per chi preferisce una connessione cablata, è disponibile anche un cavo da 3.5mm. Questa flessibilità di connessione rende le Atlas Air estremamente versatili, permettendo di passare facilmente da un dispositivo all'altro senza problemi.

C'è poi il microfono. Questo è progettato per essere facilmente staccabile, offrendo ulteriore versatilità. Quando non è necessario, può essere rimosso, rendendo le cuffie più comode e meno ingombranti. Inoltre, il microfono può essere ruotato per silenziarsi automaticamente (flip-to-mute), una caratteristica pratica durante le sessioni di gioco in cui è necessario interrompere la comunicazione rapidamente.

Tuttavia la sua qualità non è eccezionale per altre applicazioni che richiedono audio di alta qualità, come le registrazioni professionali o lo streaming. Questo è uno degli aspetti in cui le Atlas Air potrebbero migliorare, offrendo un microfono di qualità superiore per soddisfare le esigenze di un pubblico più ampio.

C'è poi la tecnologia Superhuman Hearing, una caratteristica distintiva di molte cuffie Turtle Beach, che però io sconsiglio di usare perché può risultare artificiale e di scarsa utilità in alcuni giochi. Tra le tante cose, questa funzione tende a riattivarsi automaticamente all'avvio del PC, il che può essere fastidioso per qualcuno. Sebbene possa essere utile in giochi che richiedono una percezione audio estremamente dettagliata, molti giocatori potrebbero trovare questa caratteristica superflua o addirittura fastidiosa.

Conclusioni

In generale le Turtle Beach Atlas Air sono delle cuffie senz'altro ben equilibrate, ma il prezzo di 179,99 euro poteva essere leggermente meno elevato per essere più appetibile a un pubblico più ampio.

Rimangono comunque delle cuffie da gaming che offrono un comfort eccezionale, un design di alta qualità e una durata della batteria impressionante. La loro versatilità di connettività e la qualità audio le rendono una scelta per i giocatori più esigenti. Tuttavia, la mancanza di cancellazione attiva del rumore, la qualità mediocre del microfono sono delle criticità che vanno tenute in considerazione.