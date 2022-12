Da diverso tempo su Twitch infiamma una polemica relativa al gambling e alle sponsorizzazioni dei vari streamer a casinò e piattaforme per le scommesse online. xQc è però andato oltre: il ragazzo canadese, infatti, oltre ad accettare partnership con i vari siti che mettono a disposizione slot machine e accettano scommesse online è lui stesso un giocatore, capace di perdere ingenti somme con i vari giochi online. E un giocatore come lui non poteva ovviamente non scommettere sulla Coppa del Mondo.

Nella giornata di ieri si è giocata la partita conclusiva di Qatar 2022, la finale Argentina – Francia. xQc ha deciso di piazza una scommessa con esito vincente gli uomini di Parigi. Scommessa che è stata condivisa su Twitter. Lo streamer ha scommesso ben 500.000 Dollari sulla vittoria della Francia. La potenziale vincita era di oltre 1 milione di Dollari, una cifra da capogiro.

Nonostante xQc avesse dichiarato già vinta la sua scommessa su Twitter, in realtà non è andata così. L’Argentina si è portata avanti di due goal nel primo tempo e a dieci minuti dalla fine la Francia ha pareggiato. La partita è terminata 3-3 ai supplementari, una vera sofferenza per i tifosi delle due finaliste, ma è stata la nazionale di Lionel Messi a portarsi a casa la Coppa del Mondo ai rigori, dopo tre errori da parte dei francesi. Scommessa persa per xQc, che però ha limitato i danni, perdendo così circa 495.000 Dollari rispetto ai 500.000 scommessi.

I'VE BEEN SAYING FRANCE IS GONNA WIN IT ALL SINCE THE FIRST GAME. PUTTING MONEY WHERE MY MOUTH IS. EASIEST WIN OF MY LIFE. MY MANS MPAYPAL IS ABOUT TO SNAP ON THESE NOOBS. EZ. EZ. EZ. EZ. EZ. pic.twitter.com/Q021qEBThZ — xQc (@xQc) December 18, 2022

Twitch sta cercando di fare qualcosa contro il gioco d’azzardo, ma ovviamente non è così semplice. Dal canto suo, xQc ammise di essere dipendente dalle scommesse e dai casinò e di aver chiuso con le sponsorizzazioni. Se dal lato “PR” la faccenda sembra essersi risolta, appare chiaro che però sul lato umano il ragazzo abbia bisogno di aiuto. E speriamo vivamente che trovi il coraggio e la forza di chiedere una mano per uscire da una situazione che non sembra più sotto il suo controllo.