Two Point Museum si prepara a ricevere la sua espansione più ambiziosa fino ad oggi. Dopo il successo di Fantasy Finds, che aveva introdotto meccaniche RPG leggere ispirate a titoli come Baldur's Gate, Two Point Studios alza ulteriormente l'asticella con Zooseum, un DLC dedicato alla fauna selvatica che promette di stravolgere completamente l'esperienza gestionale del titolo. L'annuncio iniziale aveva suscitato qualche perplessità nella community: un museo dedicato agli animali rischiava di trasformare il gioco in un clone dei numerosi zoo management simulator già presenti sul mercato, diluendo l'identità unica della serie Two Point.

Le preoccupazioni si sono dissolte rapidamente davanti al primo gameplay reveal. Il team di sviluppo ha confermato la propria vocazione per l'assurdo e il surreale, caratteristiche che hanno reso celebre il franchise: tartarughe giganti che trasportano sul guscio interi orti completi di capanno degli attrezzi, uccelli tropicali camuffati da piante esotiche, e la promessa di "100% di leoni in più" rispetto al contenuto base. Niente a che vedere con le simulazioni realistiche alla Zoo Tycoon, insomma.

Oltre 40 nuove creature da esporre e una campagna completa da cinque stelle attendono i curatori più audaci

L'espansione introduce Silverbottom Park, una location inedita che servirà da hub per una campagna completa da cinque stelle. I giocatori potranno inviare i propri esperti di fauna nelle Farflung Isles, una nuova mappa spedizioni che permetterà di "salvare" oltre 40 esemplari da esporre nei propri musei. Il contenuto sarà accessibile dopo aver completato la prima stella di Memento Mile in modalità carriera, mentre chi preferisce la libertà creativa potrà tuffarsi direttamente in sandbox mode.

La strategia di lancio adottata da Two Point Studios merita particolare attenzione. A partire da domani, 25 novembre, chiunque possieda il gioco base potrà accedere gratuitamente a una porzione sostanziosa del DLC: Silverbottom Park fino alla prima stella della campagna e i primi tre punti di interesse delle Farflung Isles. A differenza delle classiche demo a tempo limitato, tutto ciò che verrà sbloccato durante questa prova rimarrà permanentemente nel gioco base, esattamente come accaduto con Fantasy Finds.

Per chi vorrà espandere il proprio zoo oltre il contenuto gratuito, il DLC completo arriverà il 2 dicembre. Two Point Studios ha confermato che contestualmente è in arrivo anche la versione 7.0 del gioco, un major update che porterà miglioramenti alla qualità della vita, correzioni di bug e ottimizzazioni delle performance.