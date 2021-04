Assassin’s Creed Valhalla: rinviato il primo DLC, ecco la nuova data

Ubisoft, ha promesso un piano contenutistico davvero ricco ai fan di Assassin’s Creed Valhalla, l’ultimo capitolo della saga uscito lo scorso 10 novembre. Oltre ai contenuti gratuiti (come, ad esempio, il recente festival di Ostara), con il Season Pass erano state annunciate due grandi espansioni, di cui ‘L’ira dei Druidi’ inizialmente previsto per il 29 aprile 2021. Poche ore addietro, però, la casa di sviluppo ha deciso di rinviare l’uscita del primo di DLC di Valhalla.

La nuova data d’uscita dell’espansione ambientata in Irlanda, corrisponde al 13 maggio 2021. Al momento, Ubisoft non si è espressa sulle motivazioni del rinvio, ma ha dichiarato quanto segue: “Stiamo lavorando a un articolo con approfondimenti sul processo di sviluppo. Grazie per la vostra pazienza“. Insomma, un rinvio inaspettato che ha lasciato di stucco diversi fan del franchise. Ma è stato possibile osservare anche il comportamento del colosso francese, pronto a far luce sulle motivazioni del rinvio; davvero trasparente.

Il primo DLC del capitolo vichingo degli Assassini di casa Ubisoft, porterà Eivor del Clan del Corvo in Irlanda, per affrontare un culto locale. La storia ci permetterà di mettere le mani su altri Frutti dell’Eden, oppure di inseguire un altro ramo dell’Ordine degli Antichi? Inoltre, parecchi fan sono convinti che in questo primissimo DLC, ci sarà una correlazione tra Eivor e Shay Patrick Cormac, protagonista di Assassin’s Creed Rogue (il capitolo uscito in contemporanea con Unity nel 2014). Il motivo? Il medaglione utilizzato da Shay, raffigurante Yggdrasil, è lo stesso dell’Ordine degli Antichi in Valhalla.

Per permettervi una migliore esperienza di gioco, vi informiamo che: ⛰️ L’Ira dei Druidi uscirà il 13 Maggio

📝 Stiamo lavorando a un articolo con approfondimenti sul processo di sviluppo. Grazie per la vostra pazienza. Tenete d’occhio i nostri social per maggiori notizie! pic.twitter.com/Q7COIaNfvA — Assassin's Creed ITA (@AssassinsITA) April 14, 2021

Di recente, il senior writer del gioco, si è espresso sul finale, dando spazio a diversi scenari davvero entusiasmanti per il futuro della saga.