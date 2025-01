Ubisoft in vendita: ora è ufficiale

Ubisoft ha annunciato tramite un comunicato di star valutando nuove opzioni strategiche aziendali, inclusa una possibile vendita della società.

L'azienda francese ha dichiarato di aver nominato consulenti per "esaminare e perseguire varie opzioni strategiche e capitalistiche trasformative per estrarre il miglior valore per gli stakeholder". Sembra confermarsi quindi l'ipotesi di una potenziale vendita di Ubisoft, come suggerito da diversi report a fine 2023 che parlavano di discussioni con il colosso cinese Tencent per un'eventuale acquisizione.

Ubisoft ha inoltre annunciato di voler "continuare a guidare significative riduzioni dei costi, insieme a un approccio altamente selettivo agli investimenti", suggerendo un ulteriore restringimento del focus e dell'output dell'azienda. Viene citata la recente chiusura dello shooter XDefiant e di tre studi "in aree geografiche ad alto costo".

Ubisoft ha ammesso "vendite natalizie inferiori alle attese, principalmente per Star Wars Outlaws" e ha abbassato le previsioni finanziarie anche a causa della cancellazione di XDefiant. Il CEO Yves Guillemot ha affermato:

"Abbiamo fatto buoni progressi nelle revisioni strategiche e di esecuzione avviate alcuni mesi fa e siamo fiduciosi che questo posizionerà Ubisoft per un futuro più forte".

Assassin's Creed Shadows rappresenta un progetto cruciale per Ubisoft, essendo il suo blockbuster più atteso dal 2020. Il suo lancio segna anche una nuova era per il franchise, con altri progetti di varie dimensioni previsti su base annuale.

Marc-Alexis Coté, responsabile del franchise, ha recentemente difeso con passione il progetto e il suo staff: "Abbiamo una sola possibilità. I giocatori si aspettano più rifinitura, più innovazione e un coinvolgimento più profondo dai giochi che pubblichiamo. Assassin's Creed Shadows rappresenta la nostra opportunità di cambiare questa narrazione, non solo per Assassin's Creed, ma credo per Ubisoft nel suo complesso".