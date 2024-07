Ubisoft Milan: l'addio di Davide Soliani dopo 25 anni

Davide Soliani, Creative Director di Ubisoft Milan e mente dietro la serie di Mario + Rabbids per Nintendo Switch, ha annunciato tramite i suoi profili social la sua decisione di lasciare la compagnia francese dopo 25 anni di collaborazione.

Soliani non ha fornito dettagli approfonditi sulle motivazioni della sua scelta, ma ha accennato di essere pronto per una "nuova avventura". Le possibilità sul suo futuro sono molteplici: potrebbe unirsi a un altro team, avviare una propria compagnia videoludica o persino esplorare opportunità al di fuori del settore dei videogiochi.

La comunicazione è avvenuta tramite un tweet in lingua inglese, dove Soliani ha scritto:

"Ciao a tutti. Dopo 25 anni, 11 dei quali passati a lavorare con Nintendo su Mario+Rabbids in compagnia della nostra incredibile comunità di giocatori, ho deciso di lasciare Ubisoft per imbarcarmi in una nuova avventura. Non posso aggiungere altro. Grazie mille per tutto, davvero".