Ubisoft non impara la lezione e ci riprova con gli NFT

Ubisoft ha annunciato una nuova partnership con la piattaforma Web3 Immutable, per sviluppare una "nuova esperienza che i giocatori ameranno" basata sugli NFT (non fungible tokens).

Nonostante le difficoltà incontrate con alcuni progetti precedenti, come Quartz e la criticatissima introduzione degli NFT in Ghost Recon: Breakpoint, la casa editrice francese sembra determinata a esplorare ulteriormente questa tecnologia.

Nel settembre 2022, Ubisoft aveva dichiarato che i suoi precedenti tentativi con gli NFT erano stati di natura esplorativa e che avrebbe proseguito solo se avesse riscontrato benefici reali per i giocatori.

L'accordo con Immutable sembra indicare che Ubisoft abbia individuato tali benefici anche se non è ancora chiaro in che forma e misura.

Nicolas Pouard, vicepresidente dello Strategic Innovation Lab di Ubisoft, ha elogiato Immutable come una "piattaforma leader" del settore degli NFT, con strumenti all'avanguardia e competenze uniche nell'integrazione di tecnologie decentralizzate all'interno dei giochi.

Immutable è già coinvolta in diversi progetti di videogiochi con un forte focus sugli NFT, tra cui il gioco di mech: Metalcore, il gioco tattico Shardbound, il gioco di basket arcade Infinite Victory e Guild of the Guardians. Questi giochi consentono ai giocatori di possedere, e investire, le risorse del gioco attraverso l'uso di NFT.

Al momento non è chiaro quale gioco Ubisoft stia sviluppando in collaborazione con Immutable, ma si presume che si concentrerà sull'aspetto della proprietà digitale, consentendo ai giocatori di possedere oggetti di gioco tramite la tecnologia NFT.

James Ferguson, co-fondatore e CEO di Immutable, ha dichiarato di essere entusiasta di esplorare i vantaggi del Web3 e della proprietà digitale in collaborazione con Ubisoft, sperando di offrire un'esperienza innovativa e in grado di conquistare i giocatori.