Ubisoft: Tencent e famiglia Guillemot verso l'acquisto dell'azienda

Tencent Holdings e la famiglia Guillemot, fondatrice di Ubisoft Entertainment, stanno valutando opzioni per il futuro dell'azienda francese di videogiochi, inclusa una possibile acquisizione. La notizia arriva dopo che Ubisoft ha perso oltre la metà del suo valore di mercato quest'anno.

Le due parti stanno consultando consulenti per esplorare modi per stabilizzare Ubisoft e rafforzarne il valore. Una delle possibilità discusse è la collaborazione per rendere l'azienda privata, rimuovendola dalla borsa.

Questa mossa potrebbe segnare un importante cambiamento per Ubisoft, noto sviluppatore di franchise come Assassin's Creed e Far Cry. L'interesse di Tencent, gigante tecnologico cinese, evidenzia la crescente importanza del settore dei videogiochi nell'industria dell'intrattenimento globale.

Ovviamente aspettiamo prima di capire che cosa accadrà, in passato si era già parlato di una possibile acquisizione di Ubisoft da altri grandi giganti del settore, ma per un motivo o per l'altro non se ne fece nulla. Ora la situazione sembra essere diversa, anche in virtù del crollo in borsa. Non resta che attendere per capire come si evolverà la situazione.

