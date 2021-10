UFL: lo sfidante di FIFA e PES si mostra, ed è fotorealismo!

Con le nuove iterazioni di FIFA e PES già sul mercato, gli appassionati dei giochi di calcio sono entrati nella nuova stagione sportiva virtuale. Entrambi i titoli sono stati più discussi del solito; PES per un evoluzione che non sta piacendo ai giocatori e FIFA per una diatriba legata ad un cambio di nome per il brand. A questi due colossi, però, se ne aggiungerà un terzo, ovvero UFL, che si è mostrato qualche ora fa.

Il titolo targato Strikerz Inc. ha attirato a sé una forte curiosità da parte degli amanti del genere sportivo, ma ad oggi abbiamo visto ancora poco del titolo in azione. Ci ha pensato l’account ufficiale di UFL a darci un piccolo assaggio, mostrandoci il modello del calciatore Roberto Firmino in engine di gioco.

UFL è ancora in via di sviluppo ma il video di pochi secondi lascia sensazioni molto positive sul comparto grafico che avrà questo nuovo titolo di calcio che, a questo punto, potrebbe davvero configurarsi come il terzo brand calcistico sul mercato, andando a insinuarsi in una lotta a due che va avanti ormai da troppe generazioni videoludiche.

There’s something that #UFL want you to know, our next ambassador his name is Bobby Firmino! Check out Bobby's in-game look in the short video we've prepared. Si Señor! Stay tuned, as there's more news to come #fairtoplay #uflgame #joinufl pic.twitter.com/FQPRtOBvQn — UFL (@UFLgame) October 17, 2021

Non sappiamo quando uscirà UFL, ma come viene sottolineato dall’account Twitter ufficiale, prossimamente arriveranno altre novità legate a questa nuova IP calcistica.