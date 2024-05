Un modder di Mortal Kombat sfida Warner Bros per salvare il suo canale YouTube

Il noto modder Toasted, conosciuto su YouTube per le sue mod dedicate a Mortal Kombat 1, ha rimosso i suoi contenuti dalla piattaforma dopo aver affermato che la Warner Bros. lo ha "minacciato di distruggere" il suo canale.

Il 23 maggio 2024, Toasted ha usato il suo account Twitter per denunciare le azioni di Warner Bros., proprietaria del franchise di Mortal Kombat e dello sviluppatore NetherRealm, la quale gli ha inviato una notifica di violazione dei diritti di proprietà intellettuale. In essa, viene evidenziato come i mod di Mortal Kombat mostrati nei suoi video "violino" i diritti della IP della compagnia.

Toasted ha dichiarato pubblicamente che la Warner Bros. gli ha chiesto di eliminare tutti i video riguardanti Mortal Kombat 1 dal suo canale "o altrimenti emetteranno degli strike sui diritti d'autore e cancelleranno completamente il mio canale".

L'azione intrapresa da Warner Bros. è stata confermata attraverso una notifica inviata da Tracer, un'azienda che utilizza l'intelligenza artificiale per la protezione del marchio. Questa richiesta di rimozione si estende anche al Patreon di Toasted, dove i mod in questione erano disponibili per il download agli abbonati.

Il lavoro di Toasted su YouTube aveva mostrato diversi personaggi di franchise famosi come Disney, Marvel, Pixar, Warner Bros. e Dreamworks venir trasformati in combattenti di Mortal Kombat 1, permettendo a personaggi come Woody, Mr. Incredible e Carl Fredricksen di darsele di santa ragione.

Toasted ha anche fatto sapere che i video mostravano altri personaggi come Rick & Morty e Family Guy alle prese con i combattimenti violenti tipici di Mortal Kombat 1. Questi video mod avevano accumulato oltre un miliardo di visualizzazioni su tutte le piattaforme, sottolineando come il supporto dei fan, e la visibilità guadagnata, avessero aiutato sostanzialmente sia lui che il suo team di sviluppatori, pagandone gli stipendi grazie alle entrate generate.

Nonostante il precedente supporto anche da parte di alcuni membri di NetherRealm, in particolare di Ed Boon che ha condiviso personalmente alcuni video delle mod, Toasted è stato comunque segnalato, e minacciato di azioni legali, da Warner Bros.

Le ragioni dietro a questa azione, però, potrebbero essere ricondotte al fatto che Toasted abbia un account patreon e che, molte delle mod realizzate dal giovane, possano essere scaricate solo dopo essersi abbonati al suo profilo. Probabilmente Warner ha riconosciuto questa pratica come una violazione del copyright, non essendo le mod totalmente gratuite.

Dopo aver ricevuto la richiesta di cease and desist da Warner Bros., Toasted ha affermato di voler contestare la decisione, aspettando una comunicazione effettiva dalla compagnia per poter risolvere la questione in modo appropriato. Nel frattempo, però, i contenuti incriminati sono stati rimossi per adempiere alla richiesta, in attesa di sviluppi futuri.