FATALITY! La Premium Edition di Mortal Kombat 1in sconto del 33%!

Come certamente saprete, Assassin's Creed Shadows è stato finalmente rivelato, ma prima di potersi avventurare per il Giappone feudale secondo Ubisoft, toccherà attendere qualche mese, visto che il gioco non uscirà prima del mese di novembre. Che fare nel mentre? Beh, potreste optare per recuperare qualcosa che non avete ancora giocato, approfittando di qualche ottimo sconto Amazon, come nel caso di questa splendida offerta dedicata allo spettacolare Mortal Kombat 1, la cui "Premium Edition" per PS5 è oggi in sconto all'ottimo prezzo di soli 66,81€, con un risparmio del 33% rispetto al prezzo originale! Non male, specie se si considera che questa edizione include anche il "Kombat Pack" con 6 nuovi personaggi giocabili e 5 personaggi kameo.

Mortal Kombat 1, chi dovrebbe acquistarlo?

Mortal Kombat 1 si distingue come un eccellente picchiaduro, in grado di coinvolgere sia i veterani appassionati della serie di Ed Boon, sia i neofiti desiderosi di immergersi nei combattimenti violenti del gioco. Questo capitolo funge da reboot narrativo e sequel, unendo così i due mondi dei fan storici e dei nuovi giocatori. Con una componente single player di primaria importanza per l'esperienza di gioco, Mortal Kombat 1 si presenta come un picchiaduro spettacolare e violento, che combina una trama da B movie, piena di azione e coinvolgente, con uno spettacolo visivo eccezionale, rendendolo non solo divertente da giocare ma anche uno spettacolo per gli occhi.

Inoltre, questo titolo rappresenta il frutto delle numerose innovazioni e miglioramenti apportati dal team di sviluppo nel corso degli ultimi 10 anni o più, garantendo una giocabilità accessibile anche a coloro che potrebbero aver trovato la serie troppo rigida in passato.

Ricco di attività, e con un roster che, già in questi mesi, si è aggiornato con presenze apprezzatissime e importanti, come Omni Man da Invincible, Mortal Kombat 1 è un titolo decisamente da provare e che, visto il prezzo di oggi, vi suggeriremmo di acquistare senza remore!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi anche alla nostra recensione, qualora siate curiosi di saperne di più, oltre che, ovviamente, alla pagina Amazon del prodotto, così che possiate procedere all'acquisto prima che esso vada esaurito, o che l'offerta termini del tutto.

