Mortal Kombat 1 al capolinea: i DLC potrebbero essere già finiti e il motivo non sorprenderebbe

Warner Bros. potrebbe interrompere lo sviluppo di contenuti aggiuntivi per Mortal Kombat 1 (acquistabile su Amazon) a causa delle vendite deludenti. L'indiscrezione arriva da un insider su Reddit che in passato ha anticipato correttamente diverse novità sul gioco.

Secondo quanto riportato, l'espansione Kaos Sovrano non avrebbe ottenuto i risultati sperati, spingendo l'azienda a cancellare il Kombat Pack 3 e una seconda espansione della storia. Il prezzo elevato del DLC (49,99 euro) potrebbe aver contribuito allo scarso successo commerciale.

L'insider afferma che non verranno rilasciati nuovi personaggi giocabili, ma lascia aperta la possibilità per qualche Kameo aggiuntivo. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali al riguardo.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Se confermata, questa decisione costringerebbe Ed Boon, co-creatore della serie, a ritrattare la promessa di un supporto più longevo rispetto a Mortal Kombat 11. Tuttavia, la scelta finale non dipenderebbe da lui.

La notizia si inserisce in un contesto difficile per Warner Bros., che sta ripensando la propria strategia sui giochi live-service dopo alcune produzioni poco redditizie come Suicide Squad e MultiVersus. L'azienda punta ora a concentrarsi su IP di successo come Batman e Hogwarts Legacy.

Al momento si tratta solo di indiscrezioni non confermate ufficialmente. Gli appassionati della serie possono quindi attendere aggiornamenti da parte di NetherRealm Studios o Warner Bros. per conoscere il futuro di Mortal Kombat 1 e dei suoi contenuti aggiuntivi.

Una possibile chiusura anticipata del supporto, però, sarebbe davvero una brutta notizia sia per il franchise per tutti i giocatori che speravano in svariati nuovi personaggi. Sicuramente tra i tre grandi picchiaduro del mercato, Mortal Kombat sembra essere quello uscito in più difficoltà, forse anche a causa di una gestione generale del titolo poco a fuoco rispetto al passato. Il titolo rimane comunque molto bello, quindi la speranza che NetherRealm possa rimettere le cose a posto c'è sicuramente.