Un nuovo Pokémon Direct è in arrivo il 27 febbraio, cosa possiamo aspettarci?

Nintendo e Creatures hanno annunciato un nuovo evento Pokémon Presents previsto per il 27 febbraio 2025, in occasione del Pokémon Day. La trasmissione in diretta, confermata attraverso i social media ufficiali, si terrà alle 15:00 ora italiana e sarà trasmessa su YouTube e altre piattaforme.

L'evento si prospetta come un'importante vetrina per le ultime novità del mondo Pokémon, in un momento cruciale per la franchise. Con l'imminente lancio di Nintendo Switch 2, previsto per aprile, c'è infatti grande attesa per scoprire come i nuovi titoli Pokémon si adatteranno alla nuova console, che si prevede sarà retrocompatibile.

Tra le anticipazioni più attese c'è Leggende Pokémon ZA, un nuovo capitolo ambientato nella regione di Kalos, già vista in Pokémon X e Y. Il gioco, sviluppato da Game Freak, esplorerà lo sviluppo urbanistico della città di Luminalia e dovrebbe arrivare su Nintendo Switch nel corso del 2025.

The Pokémon Company ha dichiarato: "Il giovedì 27 febbraio è il Pokémon Day! Per celebrare il Pokémon Day, Pokémon Presents sarà trasmesso [...] il 27 febbraio (giovedì)".

L'evento non si limiterà ai giochi per console, ma coprirà l'intero ecosistema Pokémon, inclusi i titoli per dispositivi mobili. I fan possono, dunque, aspettarsi aggiornamenti su:

Pokémon GO

Pokémon Unite

Pokémon GCC Pocket

Pokémon Sleep

Pokémon Scarlatto e Violetto

Ovviamente, questo Pokémon Presents assume particolare rilevanza in vista del lancio di Nintendo Switch 2. La community di appassionati - noi compresi - è in fermento, curiosa di scoprire come la serie si evolverà sulla nuova piattaforma hardware di Nintendo.

Potete già salvare i canali ufficiali in inglese e giapponese su YouTube per non perdere la diretta.