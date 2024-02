Un sondaggio ci rivela l'esclusiva Xbox più desiderata dai giocatori PlayStation

Push Square ha deciso di dilettarsi con un simpatico sondaggio, chiedendo agli utenti quale esclusiva Xbox vorrebbero giocare maggiormente su PlayStation.

L'iniziativa, per quanto sembri nata per cavalcare l'onda dei recenti rumor su Xbox, si è rivelata particolarmente interessante per scoprire quale dei numerosi franchise di proprietà di Microsoft sia maggiormente ambito dai possessori di PlayStation.

Con grande sorpresa, non si tratta di Halo, né di una delle esclusive di Bethesda, ma è il franchise di Gears of War che si è posizionato come la scelta più ambita tra le esclusive Xbox dai giocatori PS5.

Il podio, comunque, riserva un'altra sorpresa. Per quanto Halo si sia posizionato, con poca sorpresa, in seconda posizione, ciò che stupisce è trovare Indiana Jones in terza posizione, invece di The Elder Scrolls, arrivato solo quarto, o di Starfield, posizionatosi in settima posizione.

Il sondaggio, è giusto precisarlo, ha coinvolto 12.000 persone e, per chiunque fosse interessato a sapere le prime dieci posizioni, ve le elenchiamo quì di seguito

La classifica completa del sondaggio è la seguente:

1. Gears of War (1.147 voti)

2. Halo (999 voti)

3. Indiana Jones (810 voti)

4. The Elder Scrolls (807 voti)

5. Forza Horizon (701 voti)

6. Fable (688 voti)

7. Starfield (624 voti)

8. Fallout (549 voti)

9. Marvel's Blade (380 voti)

10. Hellblade (365 voti)

Ci ha indubbiamente sorpreso vedere brand quali DOOM e Forza Motorsport, presenziare nella seconda decina dei franchise in classifica ma presumiamo che sia in virtù della presenza di Gran Turismo su PlayStation e della, almeno per il momento, presenza di ogni capitolo di DOOM anche su PlayStation.

Molto interessante la presenza di Blade al nono posto, la quale mostra che i titoli Marvel, al netto di quello che sembra essere l'opinione dei giocatori più hardcorde, riesce ancora a smuovere l'attenzione, persino con dei progetti, come quello dedicato a Blade, di cui si sa davvero pochissimo.