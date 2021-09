PS5: un’esclusiva importante sta per sbarcare su PC

Dopo Horizon Zero Dawn e Days Gone, stavolta sembrerebbe arrivato il turno di Uncharted; PlayStation ha chiarito da tempo di voler portare le sue esclusive su PC, notando come i giocatori della piattaforma siano attratti dai suoi videogiochi. L’arrivo di Nathan Drake sui personal computer però sembrerebbe un’evento ricco di titoli, almeno stando alle voci che si stanno diffondendo su internet.

Uncharted 4 (2016)

Alcuni curiosi sui social hanno avvistato un banner pubblicitario che parla di una “Uncharted: The Naughty Dog PC Collection” la cui uscita sarebbe prevista sia su Steam che su Epic Games Store. L’immagine sta venendo ripubblicata ovunque nelle community videoludiche, da 4chan a Twitter passando per Reddit, ma purtroppo non sappiamo quanto possa giudicarsi autentica. Sopra il nome della collezione sono riportati in calce i titoli presenti nel pacchetto:

Per i giocatori di PC che non conoscono la saga, si tratta di un action-adventure di Naughty Dog che narra le vicende di Nathan Drake, presunto discendente dell’esploratore Sir Francis Drake, che cerca di trovare tesori perduti nelle parti più disparate del mondo. Il primo capitolo porta i giocatori alla ricerca di El Dorado, nelle giungle americane, il secondo invece trasporta il gioco tra le montagne dell’Himalaya, il terzo nel deserto siriano, il quarto infine in Madagascar. L’Eredità Perduta invece è un episodio spin-off, il secondo della serie, che mette il giocatori nei panni dell’esploratrice australiana Chloe Frazer, alle prese con la ricerca della Zanna di Ganesha in India. Alla presunta collection mancherebbe quindi un titolo, lo spin-off L’Abisso d’Oro, uscito nel 2012 per PS Vita e ambientato nel Panama.

Sony aveva già confermato in passato che Naughty Dog stesse lavorando al porting della saga di Nathan Drake su PC. Se questo rumor si confermasse essere un vero e proprio leak di informazioni ufficiali, l’arrivo di una collection così vasta su PC sarebbe un evento davvero clamoroso. Speriamo che il banner pubblicitario sia vero e che presto avremo notizie a riguardo, magari proprio durante il prossimo imminente PlayStation State of Play. Vi ricordiamo che nel frattempo la saga sta per avere una trasposizione nelle sale cinematografiche.