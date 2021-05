Days Gone: i giocatori PC se ne sono innamorati, è il più venduto su Steam

Sebbene siano già passati due anni interi dal rilascio di Days Gone su PlayStation 4, il titolo di Bend Studios è tornato nuovamente sotto i riflettori grazie all’arrivo anche su PC. Il lancio è avvenuto settimana scorsa, dopo che il titolo è stato travolto da una marea di chiacchiere sul futuro del brand e dei ragazzi di Bend Studios. Ora che però il gioco è disponibile anche per i giocatori PC, sembra che l’opera dei PlayStation Studios stia vivendo una vera e propria seconda giovinezza.

Dai primi dati che abbiamo sotto i nostri occhi, sembra proprio che gli appassionati del mondo del gaming su PC non vedessero l’ora di testare Days Gone, dato che nei suoi primi giorni di vita è presto diventato il gioco più venduto della piattaforma Steam. Un risultato non da poco contando il fatto che si tratta di un gioco disponibile su console Sony dal 2019 e che ha dovuto scalzare dal gradino più alto del podio altri due grandi titoli come la Mass Effect Legendary Collection e l’apprezzatissimo Resident Evil Village.

Non parliamo di due giochi qualsiasi, con uno che ha riproposto una delle trilogie sci-fi più amate di sempre dai videogiocatori di tutto il mondo, mentre il secondo si è collocato come, forse, uno dei Resident Evil principali già più iconici dell’intera saga e del genere survival horror. Per questo il primato raggiunto da Days Gone all’interno della classifica dei giochi più venduti su Steam è un ottimo risultato da non prendere sotto gamba, e che speriamo possa spingere altri giocatori a scoprire questo titolo molto valido.

Speriamo, inoltre, che le possibili buone vendite di Days Gone su PC possano spingere Sony a pensare seriamente di sviluppare un seguito, un po’ come lo stesso attore che ha prestato la voce al protagonista Deacon St. John disse proprio qualche giorno fa.