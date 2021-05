Uncharted 4 su PC: la conferma arriva direttamente da Sony

Uncharted 4 Fine di un ladro, ultimo capitolo delle avventure di Nathan Drake uscito nella primavera del 2016, è tutt’oggi uno dei punti fermi delle esclusive di casa Sony. Sappiamo bene come la politica dell’azienda nipponica sia basata principalmente sulla creazione di proprietà intellettuali destinate a rimanere nell’ecosistema PlayStation, cosa che ha portato in qualche modo ad amare la loro politica, capaci di sfornare capolavori di ogni genere.

Negli ultimi anni però sembra che le cose siano cambiate all’interno dell’azienda nipponica, con alcune triple A che sono già approdate anche su PC. Uncharted 4 Fine di un ladro pare essere il prossimo, stando alle informazioni che è giunta a sorpresa nelle ultime ore. Partiamo subito col dire che non c’è nulla di ufficiale ed al momento non abbiamo idea se si tratti di una semplice svista.

Nel corso della presentazione Investor Relations Day di Sony Group, il logo ufficiale di Uncharted 4 è stato mostrato nella slide relativa ai giochi destinati ad arrivare su PC prossimamente assieme a quello di Days Gone, già disponibile dallo scorso 18 maggio. Qui di seguito vi lasceremo l’immagine che farebbe pensare a questo evento, potenzialmente incredibile.

Sony ha già avviato da tempo la conversione di molti giochi del suo corposo parco titoli e non sarebbe così assurdo vedere un ipotetico Uncharted 4 anche su PC. I piani sembrano ormai essere cambiati e l’azienda nipponica si è ormai affacciata verso altri lidi, pensate davvero che l’ultimo capitolo delle avventure del mitico Nathan Drake possa passare su PC? Credete che alla fine quasi tutte le maggiori esclusive facciano la stessa fine? Scriveteci un vostro pensiero qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire più dettagli in merito.