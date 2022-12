Ogni qual volta si torna a parlare di Minecraft, lo facciamo andando a sottolineare tutta quella serie di creazioni realizzate dagli appassionati di questo grande titolo. Grazie all’estrema libertà proposta dal sandbox di Mojang, possiamo dire con certezza che, ad oggi, si può fare quasi qualsiasi cosa grazie a questa esperienza cubettosa, e a dimostrarcelo ora c’è anche un’intelligenza artificiale di Nvidia.

L’IA in questione è stata capace di imparare a giocare a Minecraft, e come se non bastasse è stata anche in grado di portarsi a casa un premio per quanto fatto. L’intelligenza artificiale si chiama MineDojo ed è un programma creato da NVIDIA che è in grado di giocare al famoso sandbox di Mojang. Per insegnare a questa IA i rudimenti del titolo, gli sviluppatori che hanno curato questo progetto si sono messi ad analizzare oltre 730.000 video su YouTube, 7.000 pagine wiki, 340.000 post su Reddit e 6,6 milioni di commenti su Reddit che spiegano il gioco e le sue meccaniche.

Grazie a questa ricerca di informazioni, chi ha lavorato alla IA è riuscito a creare un modello di interazione chiamato MineCLIP, il quale mette in correlazione i video che comprendono al loro interno una serie azioni effettuate in Minecraft. Di conseguenza, un giocatore può istruire MineDojo su cosa fare all’interno del sandbox grazie ad un linguaggio semplice che permette alla IA di prendere alcune decisioni come: scoprire una piramide nel deserto o costruire un portale.

“Mentre altri accademici hanno addestrato altre IA in giochi come StarCraft, Dota e CS:Go per decenni, si sono sempre specializzati solo su abilità limitate. Pertanto, i ricercatori NVIDIA hanno pensato a Minecraft, il gioco più popolare al mondo, per realizzare un’intelligenza artificiale scalabile e in grado di giocare ed eseguire con successo un’ampia varietà di azioni”, questo è quanto ha spiegato Nvidia sul proprio progetto, il quale ha vinto un premio agli scorsi NeurIPS Awards 2022.