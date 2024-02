Until Dawn, confermata l'uscita per PS5 e PC

PlayStation ha confermato ufficialmente che Until Dawn sarà disponibile su PS5 e PC. L'annuncio è avvenuto nel corso del PlayStation State of Play, con un rilascio previsto entro il 2024. Come consueto per le remastered, le versioni future comprenderanno miglioramenti grafici e prestazionali, con lo studio indipendente Ballistic Moon responsabile dell'ottimizzazione del gioco per le piattaforme moderne.

Pubblicato originariamente su PS4 nel 2015, Until Dawn è un videogioco di avventura interattiva sviluppato da Supermassive Games. Pur essendo ora noto soprattutto per la produzione di giochi horror ricchi di scelte, simili a film interattivi, come The Dark Pictures Anthology, Until Dawn ha giocato un ruolo chiave nel consolidare la reputazione di Supermassive Games come sviluppatore specializzato in questo genere di giochi.

Oltre alla sua pubblicazione iniziale nel 2015, Until Dawn ha generato due ulteriori giochi: uno sparatutto su rotaie chiamato Until Dawn: Rush of Blood, rilasciato nel 2016, e un prequel ambientato 60 anni prima degli eventi di Until Dawn, intitolato The Inpatient, rilasciato nel 2017. Entrambi questi giochi sono stati creati esclusivamente per il visore PlayStation VR.

Sebbene non sia mai stato realizzato un seguito diretto di Until Dawn, Supermassive ha lanciato nel 2022 un successore spirituale denominato The Quarry. Inoltre, c'è l'adattamento cinematografico di Until Dawn in fase di sviluppo, con il regista di Lights Out e Shazam! coinvolto nel progetto.