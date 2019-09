Uplay+ gratis per un periodo limitato: ecco come ottenerlo

Uplay+ è il nuovo servizio in abbonamento di Ubisoft che permette di accedere a un ampio catalogo di giochi: ecco come ottenere una prova gratis.

È finalmente disponibile Uplay+, il nuovo servizio in abbonamento di Ubisoft che permette di giocare con un ampio catalogo di giochi su PC al prezzo di 14.99 euro al mese. Inoltre, è possibile accedervi gratis fino al 30 settembre. Al momento dell’iscrizione è infatti possibile riscattare il periodo di prova gratuito.

Per eseguire l’iscrizione è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Uplay+ a questo indirizzo. Per l’iscrizione è necessario un account Ubisoft e un metodo di pagamento. Nel caso nel quale non abbiate un account Ubisoft, crearlo è semplicissimo: sono sufficienti un indirizzo e-mail valido, i dati personali, un nickname e il suddetto metodo di pagamento. Una volta riscattato il periodo di prova gratuito, sarà possibile accedere all’intero catalogo fino alle 23:59 del 30 settembre 2019.

Fate però attenzione: come in ogni altro servizio di questo tipo, è attivo il rinnovo automatico. Dovete quindi disattivare il rinnovo o terminare la prova prima della mezzanotte tra il 30 settembre e il primo di ottobre.

Il catalogo di Uplay+ include più di cento giochi e, in futuro, se ne aggiungeranno altri. Tra i più famosi possiamo citare The Crew 2, Assassin’s Creed Odyssey, Far Cry 5, The Division 2, ai quali si sommano anche varie espansioni e DLC. Essere iscritti a Uplay+, inoltre, garantisce l’accesso anticipato alle Beta dei giochi Ubisoft, oltre che alla possibilità di iniziare a giocare ai nuovi titoli con tre giorni di anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale.

Questo mese di prova è perfetto per vedere il funzionamento del servizio e giocare i propri giochi preferiti di Ubisoft, decidendo poi se abbonarsi. Diteci, cosa ne pensate di Uplay+? Vi ricordiamo inoltre che Uplay+ sarà disponibile anche Google Stadia in un periodo non meglio precisato del 2020