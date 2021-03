Valheim, un teaser misterioso per il prossimo update

Dopo aver superato le 6 milioni di copie vendute, Valheim si prepara a ricevere un importante aggiornamento. A svelarlo è Iron Gate, sviluppatore del sandbox a tema vichingo che è diventato a tutti gli effetti il vero fenomeno dei videogiochi di questo 2021, guadagnandosi una fetta di pubblico decisamente importante fin dai primi giorni successivi al lancio.

Come da tradizione, Iron Gate ha deciso di pubblicare lo stato dei lavori di Valheim sulla pagina Steam del titolo. Il prossimo update si chiamerà Hearth and Home e come già precedentemente annunciato il focus sarà sulla cucina e l’espansione del base-building. I contenuti? Ancora sconosciuto ovviamente ma il team di sviluppo sa perfettamente come tenere alta l’attenzione ed ha pubblico un teaser sotto forma di immagine, anche piuttosto evocativa, che mostra un uccello avvolto dal freddo norreno. Difficile riuscire a capire di cosa si tratti ma nel corso dei prossimi mesi ne sapremo sicuramente di più.

Oltre ai contenuti ancora da svelare, il lavoro di Iron Gate su Valheim non si ferma. L’update è infatti solamente la punta dell’iceberg: la software house sta lavorando duramente per aggiustare e rifinire il codice e sistemare i bug, il bilanciamento e anche i problemi di connessione riscontrati dai giocatori. Tutto ciò è stato possibile grazie ad un apposito sito web, dove i giocatori possono tranquillamente segnalare i vari errori che minano l’esperienza di gioco, permettendo così agli sviluppatori di effettuare interventi mirati.

Non vediamo l’ora di saperne di più sul prossimo aggiornamento di Valheim. Vi ricordiamo che il titolo è attualmente disponibile su PC, ovviamente su Steam in versione Accesso Anticipato. Nel prossimo futuro potrebbero arrivare anche le versioni per Mac OS, mentre allo stato attuale il team di sviluppo non ha nessuna versione console in programma ma se l’attenzione resterà alta non è da escludere a priori la possibilità di vedere un porting su PlayStation 5, Xbox Series X|S e magari anche Nintendo Switch.