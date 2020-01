Valve Index è tutto esaurito in 31 nazioni

L’annuncio del ritorno di Half-Life con il nuovo capitolo Alyx atteso per il mese di marzo ha fatto scoppiare la mania dei caschi VR. In particolare, Valve si è ritrovata con una richiesta talmente elevata per il proprio Valve Index da finire per esaurire le scorte in ben 31 nazioni qualche mese prima che venga rilasciato il peso massimo Half-Life Alyx.

Secondo un rapporto pubblicato dal sito web Road to VR, arriva la conferma che Valve Index è andato ad esaurirsi in 31 paesi in tutto il mondo. Il casco per la realtà virtuale di Valve aveva già subito un velocissimo sold out poco dopo che era stato annunciato Half-Life Alyx, a testimonianza di come la saga FPS di Valve sia caldamente attesa in tutto il mondo da una grandissima fetta di appassionati.

A parte il Giappone, ogni singolo Valve Index, dal kit completo con il casco, i controller e le stazioni di base al solo casco o controller, è stato esaurito. Un portavoce di Valve ha rivelato che “Stiamo lavorando duramente per costruire più unità e soddisfare la forte domanda. Stiamo puntando a tornare in stock prima del’uscita di Half-Life: Alyx.” Fino ad allora, tutti gli interessati ad acquistare un Valve Index possono registrarsi per ricevere una notifica quando il prossimo stock sarà reso disponibile.

Half-Life Alyx sarà disponibile dal prossimo marzo e sarà possibile giocare al titolo su visori per realtà virtuale quali: Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality. Siete già riusciti ad accaparrarvi il vostro visore di Valve? Fateci sapere se avete fatto in tempo nella sezione dedicata ai commenti.