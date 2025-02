Valve potrebbe lanciare una console per rivaleggiare con PS5 e Xbox

Valve, la società dietro la piattaforma Steam, starebbe sviluppando una nuova console per competere con PlayStation 5 (acquistabile su Amazon) e Xbox Series X|S. La notizia, emersa da indiscrezioni sui social media, suggerisce che il dispositivo utilizzerebbe tecnologie AMD RDNA 4 e sarebbe accompagnato da nuove versioni del controller Steam e di un visore VR.

Se confermata, questa mossa segnerebbe il ritorno di Valve nel mercato delle console domestiche dopo il fallimento dei Steam Machines alcuni anni fa. L'azienda ha recentemente ottenuto un grande successo con lo Steam Deck, considerato uno dei migliori dispositivi portatili per il gaming.

L'ingresso di Valve nel settore delle console tradizionali potrebbe avere importanti ripercussioni. Da un lato, fornirebbe ai giocatori una nuova opzione competitiva rispetto a PlayStation e Xbox. Dall'altro, potrebbe influenzare le strategie delle altre aziende, ad esempio spingendo Sony a limitare il rilascio di esclusive su PC per non cannibalizzare le vendite della propria console.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Valve. L'insider eXtas1s, che ha diffuso la notizia, afferma: "Sembra che stia arrivando una nuova console Steam che in futuro competerà con PS5 e Xbox". Aggiunge anche che "grazie a HandleDeck, abbiamo appreso che Valve lavora a stretto contatto con AMD e le sue tecnologie RDNA 4".

Tuttavia, è importante sottolineare che si tratta ancora di rumor non verificati. Valve mantiene il massimo riserbo sui suoi progetti futuri, quindi bisognerà attendere eventuali annunci ufficiali per avere certezze sullo sviluppo di questa presunta console Steam.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Valve

Certo, il tutto partirebbe con premesse completamente differenti rispetto alle vecchie Steam Machine. In primis le due console hanno cominciato a distribuire tutte o quasi tutte, le esclusive su Steam, garantendo una libreria unica decisamente interessante. In secondo luogo, la competizione è cambiata completamente e ci sarebbe davvero spazio per un altro competitor sul mercato.

L'iniziativa di Valve potrebbe portare nuova concorrenza e innovazione nel mercato delle console domestiche, offrendo ai giocatori ulteriori opzioni per godersi i titoli del vasto catalogo Steam sul grande schermo. Resta da vedere se l'azienda riuscirà a replicare il successo dello Steam Deck anche in questo segmento.