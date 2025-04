Clair Obscur: Expedition 33 avrà un DLC? Si accendono le speranze

Il fenomeno videoludico che ha conquistato la critica internazionale in soli sette giorni ha un nome preciso: Clair Obscur: Expedition 33. Questo RPG a turni sviluppato da Sandfall Interactive si è imposto come il titolo più acclamato del 2025 secondo Metacritic, superando ogni aspettativa sia della critica che del pubblico. Disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PC e Game Pass, il gioco ha raggiunto traguardi impressionanti in tempo record: un milione di copie vendute e oltre 100.000 utenti simultanei su Steam, numeri che hanno sorpreso persino i suoi stessi creatori.

Una volta giunti alla fine della trama principale - che non vi spoilereremo, tranquilli - giunge spontaneo domandarsi se in futuro vedremo altri contenuti correlati al titolo, magari sotto forma di espansione o DLC.

Jennifer Svedberg-Yen, sceneggiatrice principale del progetto, ha recentemente utilizzato Instagram per rispondere alle domande più frequenti della community, in particolare riguardo possibili espansioni o sequel. "Sinceramente, stiamo ancora cercando di elaborare tutto quello che sta accadendo. È stato davvero travolgente!", ha dichiarato la sviluppatrice, rivelando lo stupore del team di fronte all'inaspettata ondata di successo.

Sebbene non ci siano ancora piani concreti per DLC o sequel, Svedberg-Yen ha aperto uno spiraglio importante per i fan: "Abbiamo sempre detto che se ci fosse stato un forte desiderio da parte dei giocatori, ci sarebbe piaciuto creare qualcosa di più. E basandoci sulle reazioni ricevute finora, direi che le possibilità sono decisamente buone". Una frase che lascia intravedere un futuro promettente per questa nuova proprietà intellettuale.

La sceneggiatrice ha sottolineato come l'eventuale espansione dell'universo di Clair Obscur dipenderà principalmente dalla risposta del pubblico, un fattore che Sandfall Interactive e l'editore Kepler Interactive dovranno valutare attentamente nelle prossime settimane. Se la richiesta dovesse mantenersi ai livelli attuali, è altamente probabile che vedremo nuovi contenuti in futuro.

Clair Obscur: Expedition 33 rappresenta indubbiamente una delle sorprese più gradite di questo 2025 videoludico. La sua presenza nel catalogo Game Pass fin dal day one ha sicuramente contribuito alla rapida diffusione, ma è la qualità intrinseca del titolo ad aver conquistato il pubblico su tutte le piattaforme, inclusi dispositivi portatili come Steam Deck e ROG Ally, confermandosi come un'esperienza imperdibile per gli appassionati del genere RPG.