Formula Legends trasuda passione | Anteprima

Nella vibrante Milano ha sede una delle più prolifiche software house italiane; una casa di sviluppo che dal 2016 a oggi è riuscita a rilasciare oltre dieci titoli, molti dei quali basati su celebri e apprezzati franchise. Dopo una buona opera d’esordio come All-Star Fruit Racing, i ragazzi di 3DClouds si sono infatti avventurati anche tra Fast & Furios, Paw Patrol, Transformers e Hot Wheels, oltre che regalarci esperienze come Xenon Racer e King of Seas.

A questa imponente schiera, oltre che l’oramai prossimo e intrigante Trident’s Tale, si aggiungerà a breve anche Formula Legends, racing game che vuole riproporre in una chiave inedita la celebre disciplina sportiva. Un’opera che abbiamo potuto ammirare in anteprima nei giorni scorsi in un incontro a porte chiuse e della quale possiamo finalmente svelarvi qualcosa di più.

Un titolo per tutti

La prima cosa che ci ha colpito del progetto, fin dalle prime parole dei ragazzi di 3DClouds che ci hanno presentato Formula Legends, è sicuramente la grande passione che trasuda da ogni poro. Ogni piccolo elemento del gioco sembra infatti essere stato pensato con grande attenzione, in modo tale da richiamare alla memoria qualche elemento in particolare che ha reso la Formula 1 amata in tutto il globo. Andiamo però con ordine.

Formula Legends punta a riproporre in chiave cartoon la celebre disciplina automobilistica, proponendoci le sue adrenaliniche gare in una modalità tanto peculiare quanto intrigante. Tale scelta stilistica, che sembra trasportare il tutto placidamente verso le tranquille spiagge di un racing game per tutti, non deve però assolutamente ingannare.

3DClouds sta infatti lavorando alacremente per riuscire a trovare il giusto equilibrio nel proporre un titolo in grado di soddisfare sia il cuginetto che può vedere il controller solo dopo aver finito i compiti che l’adulto che conosce a menadito ogni singolo aspetto della disciplina.

Una amalgama che lo studio milanese punta a raggiungere sotto due punti di vista decisamente differenti. Da una parte vi sono infatti degli aiuti alla guida, come l’ABS e il traction control, che permettono di facilitare l’esperienza in gara ai meno avvezzi, mentre dall’altra vi sono all’interno dell’accattivante stile grafico tutta una serie di elementi ininfluenti al gameplay, ma pensati per coccolare i fan più sfegatati.

Passano gli anni, ma non la passione

I quattordici tracciati presenti in Formula Legends, oltre che ricordare da molto vicino quelli che abbiamo imparato a conoscere nella controparte reale, sono ad esempio disponibili in più versioni diverse ambientate in anni differenti. Capiterà quindi di vedere non solo qualche piccola modifica al percorso all’interno di esse, ma anche lo scenario cambiare per assecondare il relativo periodo storico.

Un piccolo tocco di classe che è possibile ritrovare anche nelle auto, con Formula Legends che propone 16 differenti veicoli e 7 scuderie diverse in varie versioni a partire dagli anni ’70 fino a oggi, per un totale di oltre 100 monoposto. Ogni era di auto è poi contraddistinta da caratteristiche uniche e statistiche differenti, rendendo il tutto ancora più vario. Pure il rumore del motore è dedicato a ognuno dei 16 diversi tipi di macchina, promettendo una resa audio di livello.

Impossibile non citare poi la presenza di vari filtri grafici pensati per spingere particolarmente il pedale sulla nostalgia, come quello che ripropone l’esperienza di un monitor CRT ed utilizzabile solo nelle versioni dei tracciati della relativa era.

In pista

Passando però al gameplay vero e proprio, che abbiamo solo potuto osservare in una breve sessione hands-off, Formula Legends si presenta come un’esperienza altamente arcade, salvo presentare poi diversi elementi in grado di rendere il tutto sulla carta ben più profondo.

Chi desidera solo scendere in pista e gareggiare senza grossi patemi potrà in ogni caso ovviamente farlo, usufruendo di alcuni aiuti alla guida che renderanno le monoposto maggiormente manovrabili senza particolari attenzioni. Gli amanti della disciplina e i piloti più navigati potranno invece giocare con vari aspetti nell'esperienza di guida, come la tipologia di gomme utilizzate o le tecnologie Battery Recovery System e Wind Reduction System. Il meteo dinamico, inoltre, inciderà sulla tenuta delle vetture in gara, risultando un altro elemento in grado di variare sensibilmente l’esperienza.

Tutto quello che vi abbiamo raccontato potrà essere vissuto tramite una modalità storia, che attraversa le varie ere presenti nel gioco, o in campionati e gare personalizzate, oltre che in una modalità time attack. Per ora non è previsto il multiplayer, neanche in locale tramite split screen. Le uniche modalità inizialmente previste per confrontarsi con gli altri giocatori saranno delle leaderboard online, nelle quali andare a segnare i propri migliori tempi sui differenti tracciati.

Formula Legends: in conclusione

Formula Legends sbarcherà nel corso del 2025 su praticamente ogni console, Nintendo Switch compresa, e promette di farci vivere l’adrenalinica disciplina automobilistica in un modo decisamente particolare. Sul piano stilistico l’opera di 3DClouds è già decisamente convincente e, visto il curriculum dello studio, ci sentiamo di stare abbastanza tranquilli anche per quella che sarà la resa con un pad in mano. Peccato solo per l’attuale assenza di modalità a più giocatori, dato che Formula Legends sembra davvero il titolo perfetto per essere giocato in compagnia di qualche amico.