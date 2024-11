Valve svela Steam Deck OLED bianca, ma avrete solo un'occasione per acquistarla

Valve lancerà una versione limitata bianca di Steam Deck OLED il 18 novembre 2024. Il nuovo modello, identico nelle specifiche tecniche alla versione standard da 1TB, sarà disponibile al prezzo di 679 dollari, 30 dollari in più rispetto alla variante nera.

La principale novità di questa edizione speciale è, ovviamente, il colore bianco, che caratterizza non solo la console ma anche la custodia e il panno in microfibra inclusi. Valve ha sottolineato che si tratta di una vera e propria edizione limitata: una volta esaurite le scorte, non verrà più rimessa in produzione.

Per acquistare Steam Deck OLED bianco bisognerà, quindi, essere estremamente rapidi. Sarà possibile ordinarne solo una unità per account Steam, che dovrà essere in regola e aver effettuato altri acquisti prima di novembre 2024.

Questa mossa di Valve sembra voler testare l'interesse per opzioni cromatiche alternative e produzioni limitate, piuttosto che introdurre una revisione permanente del dispositivo. D'altronde, il prezzo elevato e le quantità ridotte lo confermano.

Il lancio di questa edizione speciale arriva poi in un momento di crescente competizione nel settore delle console portatili per il gaming, dato che dispositivi come ASUS ROG Ally, Ayaneo 3 e Lenovo Legion Go offrono caratteristiche come specifiche più potenti o la possibilità di utilizzare Windows sin dall'inizio.

Ciò significa che i potenziali acquirenti dovranno valutare attentamente le varie opzioni disponibili sul mercato prima di decidere quale handheld acquistare. Steam Deck OLED in questa edizione bianca punta principalmente sull'esclusività e sul design, rivolgendosi a chi non possiede ancora il dispositivo o desidera effettuare un upgrade dalla versione LCD.

Lanciata nel febbraio 2022, Steam Deck ha rapidamente guadagnato popolarità tra i giocatori per la sua versatilità e la vasta libreria di giochi disponibili. Una curiosità interessante riguarda il sistema operativo dello Steam Deck: invece di utilizzare Windows, Valve ha optato per una versione personalizzata di Linux chiamata SteamOS. Questa scelta ha permesso maggiore controllo sull'hardware e un'esperienza utente ottimizzata.

Il design di Steam Deck si ispira in parte alle precedenti console portatili, ma introduce anche elementi innovativi come i touchpad laterali e i grilletti adattivi. La sua ergonomia è stata studiata per lunghe sessioni di gioco, un aspetto spesso trascurato nelle console portatili del passato.

Il lancio di edizioni limitate, come la versione bianca menzionata, non è una novità nel mondo delle console. Nonostante ciò, per Valve rappresenta un'interessante strategia di marketing, considerando che l'azienda è relativamente nuova nel settore hardware.