Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è vivo e arriva in autunno, ecco il gameplay

La lunga attesa sembra finalmente giunta al termine per i fan di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, poiché The Chinese Room ha recentemente pubblicato un video di oltre trenta minuti, mostrando il gameplay della versione completamente rifatta del gioco e svelando il tanto atteso periodo di uscita: autunno del 2024. Sebbene una data precisa debba ancora essere annunciata, i dettagli emersi nel filmato promettono un'esperienza di gioco completamente rivoluzionata.

In questo nuovo video, sono in evidenza le abilità vampiriche, con particolare attenzione a una delle discipline dei Brujah, uno dei clan presenti nel gioco. I fan avranno l'opportunità di esplorare il mondo di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 attraverso gli occhi di un vampiro, con nuovi personaggi affascinanti, tra cui il Nosferatu Willem, che si preannuncia essere un'aggiunta intrigante al cast.

Il gioco, ambientato nella moderna Seattle sull'orlo della catastrofe, offre ai giocatori la possibilità di vestire i panni di una vampira anziana. Quest'ultima dovrà navigare tra le complesse relazioni con i vampiri che controllano la città, contribuendo così a determinare il destino della stessa.

Dall'aspetto del gameplay, è evidente che il gioco è stato ripensato quasi da zero, segno del duro lavoro e dell'impegno profuso dallo studio.

Con l'annuncio ufficiale della data di uscita avvolto nel mistero (almeno per ora), dovremmo ancora attendere ulteriori comunicazioni dalla software house. Nel frattempo, è bello sapere che il progetto non sia stato cancellato, ma è ovvio che l'assenza degli storici director potrebbe anche far storcere il naso ai fan più sfegatati.