Vector Strike: è un nuovo gioco FPS-sportivo che punta a conquistare gli Esport

Un nuovo gioco FPS sportivo 4v4 chiamato Vector Strike arriverà presto su PC, con l'ambizione di diventare un titolo di punta negli eSports. Sviluppato da Chamo Games, il gioco combina elementi di sparatutto in prima persona con meccaniche sportive innovative, puntando a ridefinire il genere dei giochi competitivi.

Vector Strike si distingue per la sua fisica realistica del pallone e la possibilità di manipolarlo con abilità uniche dei personaggi. Il team di sviluppo vanta esperienza su titoli di successo come League of Legends, Cyberpunk 2077, Valorant e Call of Duty, portando competenze di alto livello al progetto.

Il CEO di Chamo Games, Zoher Toutanji, ha dichiarato: "Vector Strike è progettato per celebrare il pensiero spaziale strategico e il gioco abile nel gaming competitivo. Stiamo creando un gioco che sia divertente sia da giocare che da guardare, con l'obiettivo di diventare uno dei principali sport digitali competitivi".

Una delle caratteristiche distintive di Vector Strike è il suo rollback netcode avanzato, simile a quello utilizzato nei giochi di combattimento, che promette un'esperienza online fluida e reattiva. Il CCO Roberto Schiavulli ha sottolineato: "Con Vector Strike puoi aspettarti un FPS preciso dove ogni proiettile conta, un gioco che ti permette di dimostrare ai tuoi amici la tua abilità con giocate incredibili".

Modalità multiplayer 4v4 : I giocatori possono competere in squadre da quattro, scegliendo personaggi con abilità uniche.

: I giocatori possono competere in squadre da quattro, scegliendo personaggi con abilità uniche. Curva di apprendimento ricercata Facile da apprendere ma difficile da padroneggiare, Vector Strike offre sfide continue per i giocatori che vogliono eccellere.

Facile da apprendere ma difficile da padroneggiare, Vector Strike offre sfide continue per i giocatori che vogliono eccellere. Sviluppo guidato dalla community: Gli sviluppatori prevedono di lanciare il gioco in Accesso Anticipato per coinvolgere attivamente la community nel processo di sviluppo.

Stephanie Pecaoco, Executive Producer, ha enfatizzato l'impegno del team verso la community: "Ci siamo uniti come team di sviluppo con un unico obiettivo: creare qualcosa di speciale per i nostri giocatori e costruirlo con loro".

Vector Strike sarà disponibile in demo gratuita durante lo Steam Next Fest il 24 febbraio, offrendo ai giocatori l'opportunità di provare in anteprima questa nuova esperienza di gioco. Gli interessati possono già aggiungere il titolo alla loro lista dei desideri su Steam.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, i giocatori possono seguire Vector Strike sui social media e unirsi alla community Discord ufficiale del gioco. Con il suo approccio innovativo e il team di sviluppo esperto, Vector Strike si propone di lasciare un'impronta significativa nel panorama dei giochi competitivi e degli eSports.