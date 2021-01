Videogiochi: un 2020 da incorniciare, dati di vendita impressionanti

Da ormai un paio di settimane abbiamo potuto salutare il 2020, un anno non certo semplice per via della pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero ma, sotto l’ambito dei videogiochi, estremamente prolifico sulla questione guadagni. Secondo alcune analisi il 2020 ha avuto dei ricavi a dir poco impressionanti se confrontati con quelli del 2019 negli Stati Uniti, si parla infatti di quasi 57 miliardi di dollari, più del 27% rispetto all’anno precedente. I dati sono stati pubblicati da The NPD Group che ha calcolato inoltre un incremento della vendita di Hardware (circa 5,3 miliardi di dollari).

Ad impressionare sono i numeri di Nintendo Switch che, nonostante non sia stata la console più venduta dell’anno, ha avuto un incremento di vendite impressionanti toccando quasi il record del 2008 di Nintendo Wii. Dicembre in particolare è stato un anno redditizio, i clienti statunitensi hanno speso all’incirca 7,7 miliardi di dollari in hardware e videogiochi, circa il 25% in più rispetto al 2019. Il titolo più venduto del mese è stato Call of Duty Black Ops Cold War mentre al secondo posto Call of Duty Modern Warfare, un anno decisamente da incorniciare per Activision.

Ci sono sicuramente dei fattori da considerare che hanno causato questo aumento. Il 2020 ha dato infatti il benvenuto alla nona generazione di console che ha potuto aumentare drasticamente i ricavi. La pandemia è riuscita a far avvicinare anche molte persone che di videogiochi non se ne intendevano, in particolare durante la stagione primaverile ed estiva. Da un lato è da lodare questo traguardo, in quanto ci ritroviamo in uno degli anni più prolifici della storia del gaming moderno, dall’altra parte invece dobbiamo ancora combattere contro una pandemia che sta inevitabilmente colpendo il mondo dei videogiochi con rinvii continui.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete soddisfatti di questi risultati? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità ed informazioni in ambito videoludico.