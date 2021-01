Hogwarts Legacy rimandato, ecco quando!

Toppo bello per essere vero, no? Gli effetti della pandemia sui titoli in lavorazione lo scorso anno, si incominciano forse a far sentire. Cosi come molte produzioni cinematografiche hanno subito dei gravi rallentamenti, anche i lavori su tanti titoli in attesa per quest’anno hanno avuto dei grossi ritardi. È il caso anche di Hogwarts Legacy, l’RPG legato al mondo di Harry Potter che doveva uscire quest’anno, è invece stato rimandato direttamente al 2022. Con una nota social infatti, lo studio di sviluppo ha voluto rassicurare tutti i fan della serie e non solo, che il titolo sarà comunque un omaggio al mondo che abbiamo imparato a conoscere tramite libri e film, e che sono al lavoro per garantirci un’esperienza senza precedenti all’interno di un’universo vastissimo.

In realtà non era ancora stata data una finestra di lancio precisa per questa produzione, l’unica cosa certa era la sua uscita durante quest’anno solare, ma crediamo proprio che il team si sia voluto prendere ancora un anno per riuscire a rifinire ancora di più l’opera. Sviluppato da Avalanche Studios, Hogwarts Legacy è stato descritto come un RPG Open-World che prende forma all’interno del mondo che conosciamo ma che racconta una storia completamente nuova e tutta da scoprire. Sarà invece nostro compito, scoprire i segreti che si celano in alcune nuove ambientazioni costruite ad-hoc per il titolo.

Un paio di anni fa alcuni screen del titolo erano già “usciti” tramite dei leak e in molti erano rimasti incuriositi dalla voglia di raccontare qualcosa di nuovo e soprattutto nell’inserire un personaggio creato da noi al posto di utilizzare magari, personaggi già ben più noti nel mondo di Hogwarts. In un’intervista la Warner rivelò anche alcune caratteristiche del titolo, “I giocatori faranno crescere le abilità del loro personaggio mentre padroneggiano potenti incantesimi, affinano le abilità di combattimento e selezionano compagni per aiutarli ad affrontare nemici mortali.

Incontreranno anche missioni e scenari che porranno scelte difficili e determineranno ciò che rappresentano“. Hogwarts Legacy, sviluppato da Avalanche Studios e pubblicato da Warner sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. E voi? State aspettando il titolo con ansia?