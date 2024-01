Warcraft 2 Remake è realtà grazie a una mod per Warcraft 3

Abbiamo tutti sognato un remake di Warcraft 2: Tides of Darkness e finalmente possiamo gioire, perché è divenuto realtà.

Sfortunatamente il progetto non è ufficiale, ma coordinato da un gruppo di appassionati, che sotto l'etichetta LoreCraft Designs, ha dato vita a una rivisitazione dello storico strategico in tempo reale datato 1995, attraverso una mod per Warcraft III: Reforged.

Il progetto, chiamato Warcraft: Chronicles of the Second War, verrà diviso in due parti. In questo momento è disponibile gratuitamente (ammesso di possedere Warcraft III: Reforged) la campagna dell'Orda, ma arriverà anche quella umana nel corso dei prossimi mesi.

Oltre ai livelli, la mod include scene d'intermezzo in-engine per narrare la storia attraverso fasi narrative, con dialoghi parlati composti da ben 1500 linee. L'esperienza prevede anche una colonna sonora che riarrangia quella originale, unità eroiche, cameo nelle missioni per ravvivare la trama, l'inclusione delle classiche risorse di Warcraft 2 e combattimenti contro boss ispirati alle meccaniche di World of Warcraft. Insomma, un remake a tutto tondo che speriamo possa essere notato da Blizzard stessa.

La prima parte di Warcraft: Chronicles of the Second War potete scaricarla a questo indirizzo, ma ovviamente vi ricordiamo che dovete possedere Warcraft III: Reforged, per poterlo avviare. Rimane comunque un bel modo per rivivere uno dei videogiochi RTS più memorabili della storia.