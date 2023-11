Warcraft Rumble | Migliori mazzi (novembre 2023)

In Warcraft Rumble la chiave del successo è costruire i mazzi più efficaci a seconda della sfida che si sta affrontando. Ci sono diverse tipologie di mazzi che è possibile creare scegliendo le truppe di Mini più adeguate al Capo della propria brigata. Ogni Capo e ogni Mini ha proprie abilità e talenti che possono entrare in sinergia consentendo ai giocatori di valutare diverse tattiche a seconda del tipo di partita, che si tratti di PVP o PVE. In questa guida di Warcraft Rumble vi presentiamo 3 idee di mazzi vincenti.

Barone spam, il miglior mazzo versatile

Barone Rivamorte , 4 oro, fisico, talento Chill of the Grave

, 4 oro, fisico, talento Chill of the Grave Necromante , 4 oro, distanza, talento Breath of the Dying

, 4 oro, distanza, talento Breath of the Dying Ghoul , 2 oro, fisico, talento Scudo d'Ossa

, 2 oro, fisico, talento Scudo d'Ossa Verrospino , 2 oro, fisico, talento Mantotergo

, 2 oro, fisico, talento Mantotergo Gargoyle , 4 oro, volante, talento Battito d'Ali

, 4 oro, volante, talento Battito d'Ali Tormenta , 4 oro, magia, talento Prontezza Gelida

, 4 oro, magia, talento Prontezza Gelida Arpie, 3 oro, volante, talento Spazzate Infette

Utilizzando carte versatili come il Verrospino, le Arpie o la Tormenta, è possibile mettere sotto pressione le truppe nemiche e i giocatori avversari. Quando vi trovate in un campo con 2 corsie, provate lo split pushing: in una lanciate il Necromante accompagnato da un tank come i Ghoul, il Barone o un Verrospino, mentre nell'altra corsia fate scendere in campo il Gargoyle. Lasciate prima schierare all'avversario, così da comprendere meglio in quale corsia lanciare i Gargoyle.

Le Arpie con il talento che avvelena sono necessarie nel PVP a contrastare le truppe volanti ma sono utili anche a dare una spinta maggiore in corsia. Usate la Tormenta per proteggervi da moltitudini nemiche o per annientare volanti e colpitori a distanza di troppo. Nel PVE provate a sostituire le Arpie con la Cacciatrice, oppure la Tormenta o il Verrospino con il Pilota S.A.L.V.O., o ancora il Ghoul con la Banshee.

Grommash Orda, miglior mazzo PVE

Grommash Malogrido , 4 oro, fisico

, 4 oro, fisico Tauren , 4 oro, fisico

, 4 oro, fisico Sciamana dei Lupi Bianchi , 4 oro, distanza

, 4 oro, distanza Arpie , 3 oro, volante

, 3 oro, volante Troll Lanciascura , 3 oro, distanza

, 3 oro, distanza Grunt Cantaguerra , 5 oro, fisico

, 5 oro, fisico Verrospino, 2 oro, fisico

Questo mazzo è costruito per picchiare duro anche senza talenti sbloccati nei Mini. Negli scenari a 2 corsie, come per esempio nei primi livelli dei Dungeon, cercate di sfruttare le truppe più tank per occupare una corsia, e lanciate quelle più veloci nell'altra per cercare di colpire subito l'obiettivo avversario. Tenete sempre la Sciamana dei Lupi Bianchi dietro le truppe in modo che possa guarire. Utilizzate il Verrospino per distrarre il boss così da colpirlo alle spalle con il grosso delle truppe.

In generale, cercate sempre di abbattere prima i Mini più forti, soprattutto nei Dungeon, e cercate di occupare più punti di controllo possibili come balestre o pietre. Potreste sostituire il Troll Lanciascura con il Destafiamme che fa un danno più ampio, oppure se volete potenziare il vostro range d'attacco a distanza potreste preferire inserire il Destafiamme al posto del Grunt Cantaguerra.

Tirion raid, miglior mazzo PVP

Tirion Fordring , 4 oro, fisico, talento Scudo Divino

, 4 oro, fisico, talento Scudo Divino Cavaliera di Grifoni , 2 oro, volante, talento Rifornimento Aereo

, 2 oro, volante, talento Rifornimento Aereo Worgen , 3 oro, fisico, talento Lupo Solitario

, 3 oro, fisico, talento Lupo Solitario Verrospino , 2 oro, fisico, talento Visione Lontana

, 2 oro, fisico, talento Visione Lontana Troll Lanciascura , 3 oro, distanza, talento Vudù Nefasto

, 3 oro, distanza, talento Vudù Nefasto Pilota S.A.L.V.O. , 3 oro, distanza, talento Dispositivo di Occultamento Gnomesco

, 3 oro, distanza, talento Dispositivo di Occultamento Gnomesco Ingannare Morte, 3 oro, magia, talento Vampirismo

Con un costo di ori molto basso e un supporto per la cura costante, questo mazzo è l'ideale per le sfide PVP di Warcraft Rumble. Tirion è il fulcro intero del mazzo, quello che deve essere schierato in campo dall'inizio e quello che ha sempre bisogno del supporto della Cavaliera di Grifoni per farlo salire di livello il prima possibile (più sale di livello, più aumenta la capacità di cura e la difesa). Il Rifornimento Aereo della Cavaliera di Grifoni è utilissimo anche per il Troll Lanciascura, ma la Cavaliera è anche utile per difendersi dalle truppe volanti nemiche.

Cominciate ogni partita PVP cercando di impadronirvi dei forzieri, dopodiché cominciate a pushare schierando Tirion, il Troll e la Cavaliera. In questo modo dovreste riuscire a dominare il nemico fin da subito. Siccome non avete difese ottime con questo mazzo, conviene non dedicarsi a uno split push ma focalizzatevi più sul premere una singola corsia mentre difendete le altre. il Pilota S.A.L.V.O. e l'Ingannare Morte vi consentono di salvare situazioni compromesse o di accaparrarvi i forzieri lontani, così come anche i versatili Verrospino e Worgen.

IN COSTANTE AGGIORNAMENTO