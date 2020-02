Warface: l’FPS free-to-play di Crytek è uscito a sorpresa su Nintendo Switch

La ludoteca di Nintendo Switch continua ad espandersi giorno dopo giorno con produzioni di ogni tipo e genere. Nella giornata di oggi è stato rilasciato completamente a sorpresa un nuovo titolo senza che fosse preceduto da un qualsiasi annuncio. Parliamo di Warface, lo sparatutto free-to-play sviluppato da Crytek, studio noto per la creazione della saga di Crysis e del più recente Hunt The Showdown.

Warface è stato avvistato con grande sorpresa dei giocatori, all’interno dell’eShop australiano, per poi essere rilasciato anche su tutti gli altri store digitali Nintendo in tutto il mondo, compreso all’interno di quello italiano. Ad accompagnare l’arrivo del free-to-play di Crytek è stato rilasciato anche un trailer dedicato.

In Warface, i giocatori si affrontano all’interno di oltre 50 mappe multiplayer, mettendosi in competizione con altri giocatori provenienti da tutto il mondo. Queste mappe ospitano intensi incontri PVE o PVP, in cui i giocatori combattono con un arsenale di oltre 200 armi tutte dalle caratteristiche uniche e altamente personalizzabili.

Dopo il lancio su Switch, il titolo riceverà inoltre l’aggiornamento denominato Titan insieme alle versioni del titolo su PlayStation 4 e Xbox One. Cosa ne pensate del rilascio a sorpresa di Warface su Nintendo Switch? Vi aspettate altri uscite a sorpresa in futuro? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.