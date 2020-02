Nintendo Switch Lite: nuovo colore in arrivo per il Giappone

Nintendo Switch Lite è ormai in commercio da un po’ di tempo in diverse colorazioni, grigio, turchese e giallo, tre colori pensati per accontentare i gusti della maggior parte dei consumatori. In queste ore Nintendo ha annunciato un nuovo colore per il mercato giapponese, Coral. Verrà lanciata nel Sol Levante a partire dal prossimo 20 marzo al prezzo di 19,980 Yen.

Si tratta a tutti gli effetti della quarta colorazione, per essere precisi la quinta se si conta anche la limited edition dedicata a Pokémon Spada e Scudo. I preorder per il Nintendo Switch Coral verranno aperti a partire dal 7 marzo 2020 ed al momento non si hanno notizie ufficiali riguardanti la data di uscita anche dalle nostre parti, ma rimane molto probabile che questa variante possa essere confermata anche per il mercato americano ed europeo in questi giorni o addirittura in queste ore.

Nintendo Switch Lite Coral

Come possiamo vedere Nintendo Switch Lite Coral si presenta con una bella tonalità di rosa accattivante creata appositamente per accompagnare l’uscita di Animal Crossing New Horizons in uscita proprio lo stesso giorno. Ricordiamo che la console esclusivamente portatile è disponibile a partire dallo scorso 20 settembre al prezzo di 219,99€. La console, stando a quanto dichiarato da Nintendo stessa, è stata realizzata con lo scopo di affiancare il modello base, senza però sostituirlo, ma offrendo così un’alternativa decisamente più economica.

Vi piace questo nuovo colore proposto da Nintendo? Sperate che venga annunciato anche per il mercato occidentale? Fatecelo sapere nei commenti. Per ulteriori informazioni riguardanti una possibile data di uscita del modello, vi invitiamo a seguire le nostre pagine.