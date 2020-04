Call of Duty: Warzone, nuova modalità in arrivo!

Call of Duty: Warzone è la battle royale du Modern Warfare firmata da Infinity Ward. Nel corso delle ultime settimane, Warzone è divenuta ben presto popolarissima, giocata da milioni di giocatori, infrangendo in poco tempo ogni record possibile di download. Pensate sono più di 50 milioni i giocatori che hanno scaricato il titolo e provato almeno una volta, il tutto nel giro di un mese.

Questa battle royale free-to-play, insomma, sta dando del filo da torcere ai concorrenti più ostici come Fortnite, Apex Legends e Battlegrounds. Dalla sua, oltre a una serie di meccaniche totalmente nuove e apprezzate come il Gulag, ha anche un supporto davvero invidiabile da parte degli sviluppatori che continuano a introdurre nuove attività e nuovi eventi.

WarZone

Proprio a seguito di questo, Infinity Ward ha annunciato una nuova variante di gioco chiamata “Scopes and Scatter Guns Trios” che, come lascia presagire il nome, è dedicata ai fucili di precisione e armi a distanza ravvicinata come gli shotgun, ovviamente con squadre composte da tre giocatori. Tutto questo cambia drasticamente il modo di giocare in una partita. È importante sfruttare l’ambiente circostante, prendere i punti sopraelevati come riferimento ed eliminare gli avversari senza farsi notare per evitare gli scontri ravvicinati. In breve, una modalità variante che può essere utile per staccare la spina e il cervello dalla classica, così da divertirsi in maniera differente.

La software house americana non ha ancora specificato la data esatta di Scopes and Scatter Guns Trios, ma ha comunque chiarito che è prevista per questa settimana, aspettatevi di conseguenza, presto o tardi, un aggiornamento atto a introdurla, così da poterla giocare.

Cosa ne pensate di questa nuova modalità? La giocherete per intercambiare un po’ le classiche partite in Call of Duty: Warzone? Come sempre vi invitiamo a sfruttare lo spazio riservato ai commenti per interagire con noi e con la community.