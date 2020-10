Watch Dogs Legion: il gioco sugli hacker è stato hackerato, richiesto un riscatto!

Dopo lunga attesa e grandi rimandi, fra poco tempo potremo mettere le mani su Watch Dogs Legion, il nuovo gioco sugli hacker di Ubisoft. Purtroppo, pare che le cose non vadano benissimo per la società d’Oltralpe. Un gruppo specializzato in ransomware, noto come Egregor, avrebbe infatti rubato il codice di Watch Dogs Legion, oltre che vari dati di Crytek.

Secondo alcune fonti, Egregor ha preso possesso del codice di gioco di Watch Dogs Legion, ha impedito a Ubisoft l’accesso e chiesto anche un riscatto per la liberazione di tutti i dati. Per provare la veridicità delle accuse, il gruppo avrebbe rilasciato su alcuni siti specializzati dei piccoli frammenti del software: nulla di utilizzabile, ma permette di capire che fanno sul serio.

ZDnet segnala di aver ricevuto informazioni in merito dal gruppo ransomware stesso: nel caso di Ubisoft, spiega Egregor, sono stati presi unicamente dati di gioco, mentre nel caso di Crytek è stato possibile accedere anche a informazioni di sviluppo e risorse di vari giochi, come Arena of Fate e Warface.

Egregor afferma anche che, nel caso Ubisoft non prenda contatti entro domani, rilascerà i dati di gioco di Watch Dogs Legion e del loro engine, causando gravi danni alle vendite PC.

Per il momento non sappiamo quanto di vero ci sia in tutto questo. Se non fosse coinvolta anche Crytek, si potrebbe quasi pensare che sia tutta una trovata pubblicitaria per portare l’attenzione del pubblico su Watch Dogs Legion. Un gruppo di hacker che ruba un gioco sugli hacker non è cosa da tutti i giorni.

Nel caso nel quale sia tutto vero, speriamo che la situazione si risolva per il meglio. Non sarebbe solo un danno per l’azienda, ma sarebbe un grande dispiacere per le centinaia di persone che per anni hanno lavorato con passione su questo prodotto: vederlo rubato, fatto a pezzi e condiviso su internet in questo modo deve essere veramente terribile per gli sviluppatori.