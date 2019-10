Watch Dogs Legion: svelato il numero massimo di personaggi reclutabili

Watch Dogs Legion permetterà di reclutare qualsiasi personaggio incontrato nella mappa, ma quanti al massimo? Ubisoft ora risponde.

All’E3 2019 Ubisoft ha mostrato ufficialmente Watch Dogs Legion. Questo nuovo capitolo si pone come punto di rottura con i precedenti capitoli, abbandonando il protagonista singolo e dando la possibilità al giocatore di crearsi una squadra di personaggi, reclutabili liberamente dalla folla di Londra, nuova ambientazione. Chiunque può diventare un membro del DedSec, ma “quanti” possono?

Il Game Director Kent Hudson ha da poco parlato ai microfoni di SegmentNext dando una risposta: “I giocatori possono reclutare fino a venti personaggi come parte della resistenza DedSec e possono sceglierli tra chiunque incontrino nell’open world.” Il numero 20 ha inoltre fatto capitoli recentemente in altre dichiarazioni degli sviluppatori: Watch Dogs Legion, infatti, ha ben venti versioni dello script.

Per raggiungere tale complessità ed evitare una mole produttiva insostenibile, il team ha sfruttato la fotogrammetria e modulatori vocali così da realizzare volti e voci diversi anche a partire dallo stesso attore. Se due personaggi interpretati dallo stesso attore/doppiatore si parlano a vicenda, il giocatore non se ne renderà conto.

Ogni personaggio reclutato avrà poi una propria storia personale, che darà un senso alla sua presenza all’interno del DedSec. A livello ludico, i vari PG faranno parte di tre tipi di archetipi, ma potranno contare su abilità uniche che li renderanno più o meno efficaci in certe situazioni, spingendoci a cercare e usare il giusto personaggio per la specifica missione.

Si tratta di un titolo estremamente ambizioso che potrebbe veramente cambiare il modo di immaginare i videogiochi, ma tutto è ancora da dimostrare. Riuscirà Ubisoft a gestire un sistema così complesso in modo interessante anche sul lungo termine? Lo potremo sapere solo all’uscita del gioco, nel frattempo per non possiamo non definirci intrigati. Diteci, voi cosa ne pensate di Watch Dogs Legion?