Nel 2009 THQ decise di andare oltre il semplice marketing, realizzando una versione placcata in oro del Nintendo Wii. Una console speciale, da destinare alla Regina Elisabetta II insieme a una copia del gioco Big Family Games, un party game in grado di coinvolgere (almeno a detta dell’azienda) tutta la famiglia, dai nonni fino ai nipoti. Il tentativo di consegna a Buckingham Palace non andrò però a buon fine, visto che il pacco tornò negli uffici. Ora, a 10 anni dal fallimento del publisher, quella console è nuovamente in circolazione e sì, può essere vostra.

Dopo essere sparita dai radar, la versione placcata in oro del Nintendo Wii è finita infatti nelle mani di un collezionista olandese, tale Don, che gestisce un sito chiamato Console Variations. Don è un grande amante dei videogiochi, ma negli ultimi anni sta tentando di espandere la sua collezione, vendendo anche alcuni pezzi. Uno di questi è proprio la speciale versione della console del colosso nipponico. Dopo un primo tentativo di asta su eBay, non andato a buon fine a causa delle policy della società, ora l’hardware placcato in oro è disponibile per l’acquisto presso una casa d’asta specializzata in elementi di lusso.

La questione è più o meno la seguente: si tratta di un pezzo unico, a cui è ovviamente difficile dare un prezzo. Questa speciale versione del Wii è placcata in oro 24 carati e difficilmente sarà possibile portarsela via a un prezzo di favore. Se siete interessati e avete a disposizione una buona somma di denaro, potete provare a fare qualche offerta a questo indirizzo.

Nel momento in cui vi riportiamo questa notizia, la console ha ricevuto offerte per circa 2.000 Dollari. Alla chiusura dell’asta mancano però 15 giorni e le possibilità che raggiunga cifre letteralmente folli sono abbastanza alte. Ve la sentite di provarci?