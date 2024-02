Prezzo PICCOLISSIMO su Wild Hearts! Lo paghi soli 28€

Se amate Monster Hunter e state cercando altri giochi simili, l'offerta di oggi sulla Standard Edition per PC di Wild Hearts è quello che fa al caso vostro. Grazie a uno sconto del 60% che porta il prezzo a soli 27,99€, è l'occasione perfetta per recuperare l'hunting game targato Electronic Arts su PC. Il gioco vi porterà ad esplorare la regione di Azuma, dove imbraccerete armi e antichi dispositivi karakuri per abbattere mostri sempre più grandi.

Wild Hearts, chi dovrebbe acquistarlo?

Se amate i giochi di ruolo dove c'è una forte componente di farming, allora Wild Hearts potrebbe farvi innamorare. Il gioco unisce ambientazioni suggestive ispirate al Giappone feudale tutte da esplorare con la caccia ai mostri, che dovrete abbattere più e più volte per ottenere tutti i materiali necessari a creare armi e armature sempre più potenti.

Wild Hearts è un'ottima scelta anche per chi ama il multiplayer PvE, dato che è possibile cacciare i mostri in solitaria oppure insieme agli amici, o a giocatori casuali, così da affrontare le sfide in gruppo. La cooperazione è uno dei cardini del gioco di EA, dove viene messa al centro delle dinamiche di gameplay. Se vi piace questo genere di giochi, non dovete far altro che approfittare dell'offerta Amazon di oggi, grazie al quale potrete risparmiare il 60% sull'acquisto della Standard Edition di Wild Hearts per PC e ottenerlo a soli 27,99€!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!