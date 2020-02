World of Horror a sorpresa su Xbox Game Pass per PC

A grande sorpresa il recente World of Horror ha fatto la sua comparsa all’interno del grande catalogo per PC dell’Xbox Game Pass, permettendo a tutti gli abbonati al servizio di godere fin da ora di una delle maggiori sorprese di questo periodo.

L’inquietante ed intrigante avventura sviluppata dal team indie Panstasz, uscita ufficialmente il 20 febbraio di quest’anno, non era infatti precedentemente stata annunciata tra i titoli in arrivo a breve all’interno del servizio in abbonamento di Microsoft.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando World of Horror è un terrificante GDR vecchia scuola ispirato alle opere di H.P. Lovecraft e Junji Ito, il tutto colmo di un irresistibile stile old-school.

A denotare l’importanza a livello qualitativo di tale aggiunta all’Xbox Game Pass è anche la nostra recensione. Come potete leggere comodamente qui, infatti: “World of Horror è una lettera d’amore a tutto ciò che la parola “orrore” genera nelle menti di qualunque persona. Prendendo spunto da maestri dell’incubo come Junji ito o H.P. Lovecraft un singolo sviluppatore ha dato vita a un roguelite di altissimo livello in pieno stile retrò orientale, trovando nelle immagini disturbanti della ruralità giapponese sconvolta la sua massima espressione. Attraverso un enorme mondo da esplorare racchiuso in schermate strette e claustrofobiche, la fantasia di Panstasz ha passato in rassegna tutta la storia del terrore, trovandovi di fronte a un crogiolo di mostri e spettri che raccolgono qualsiasi cosa vi abbia tormentato le notti in bianco. L’unica pecca rimane l’eccessiva scomodità dei comandi.

Che ne pensate di questa notizia e di questa particolare aggiunta? Fate anche voi parte dei numerosi abbonati al servizio in abbonamento di Microsoft o l’Xbox Game Pass non vi ha ancora convinto? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti sotto questa notizia.